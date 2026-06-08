इजरायल-ईरान तनाव के बीच ट्रंप ने की शांति की अपील, बातचीत की मेज पर लौटने को कहा

वॉशिंगटन, 8 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वह इजरायल पर मिसाइलें दागना बंद करे और फिर से बातचीत की मेज पर लौट आए। यह बयान तब आया जब ईरान ने इजरायल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलों की एक नई खेप दागी।

Read More

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, "मैं ईरान से यही कहूंगा कि आपने अपनी मिसाइलें चला दीं, अब बस कीजिए। वापस बातचीत की मेज पर आइए और समझौता कीजिए।"

स‍िन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की ओर से मिसाइलें दागने से पहले अमेरिका और ईरान किसी समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके थे।

उन्होंने कहा, "हम बहुत करीब थे। मेरा मानना है कि इस आने वाले हफ्ते में सोमवार, मंगलवार या बुधवार तक समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते थे। लेकिन अब यह सब हो गया।"

उन्होंने कहा, "यह बातचीत और समझौते की कोशिशों के लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं होगा।"

अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करेंगे और उनसे जवाबी कार्रवाई न करने की अपील करेंगे।

ट्रंप ने कहा, "मैं अभी बीबी (नेतन्याहू) को फोन करने वाला हूं और उनसे कहूंगा कि जवाबी हमला न करें। दोनों पक्ष अपना-अपना कदम उठा चुके हैं। इजरायल ने हमला किया और ईरान ने भी जवाब दिया। अब हमें और टकराव की जरूरत नहीं है।"

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने रविवार को कम से कम 10 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की ओर दागीं। ये मिसाइलें कम से कम तीन अलग-अलग चरणों में छोड़ी गईं। इजरायली सेना का कहना है कि सभी मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया।

सीएनएन के हवाले से दो इजरायली सूत्रों ने कहा कि इजरायल इस हमले का 'कड़ा जवाब' देगा, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है।

इजरायली सेना ने रविवार रात बताया कि अब तक ईरान चार बार मिसाइलों की बौछार कर चुका है।

फिलहाल किसी के घायल होने या किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि, इन मिसाइल हमलों के कारण उत्तरी इजरायल के कई इलाकों में सायरन बजाए गए।

इजरायल डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने कहा कि ईरान ने मिसाइलें दागकर 'बड़ी गलती' की है। उन्होंने यह भी कहा कि सेना आगे होने वाले किसी भी संभावित हमले के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने बताया कि आईडीएफ प्रमुख एयाल जमीर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और आगे उठाए जाने वाले कदमों की योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने अधिक जानकारी नहीं दी।

ईरानी हमलों के बाद इज़राइल के होम फ्रंट कमांड ने पूरे देश में सुरक्षा नियम और सख्त कर दिए हैं। खुले इलाकों में 200 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है।

--आईएएनएस

एवाई/एएस