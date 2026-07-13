ईरान पर आरोप लगाना और हमलावरों को जिम्मेदार ना ठहराना गैर-जिम्मेदाराना, यूएन के रुख पर तेहरान का जवाब

तेहरान, 13 जुलाई (आईएएनएस)। ईरान ने इलाके में सैन्य बढ़ोतरी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से दिए गए बयान की बुराई की है। ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी बेस पर हाल के ईरानी हमलों को हमला नहीं, बल्कि कानूनी सेल्फ-डिफेंस बताया है। उसने 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका-इजरायल हमलों का जिक्र किया, जिसमें पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए थे।

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तेहरान ने अमेरिका पर खाड़ी देशों के इलाकों को लॉन्चपैड की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र से कहा कि वह उन देशों का समर्थन बंद करने और हमलावरों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जिम्मेदार ठहराए।

ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने भी 1994 और 1999 के यूएन के पुराने निर्देशों के मुताबिक पर्सियन गल्फ शब्द का इस्तेमाल करने पर जोर दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक किए गए पोस्ट में, बाघेई ने लिखा, "यह कोई 'सैन्य टकराव' नहीं है। यह 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किए गए खुलेआम और बिना उकसावे के हमले का सिलसिला है। ईरान 'हमला' नहीं करता है। दक्षिणी फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस और एसेट्स पर ईरान के हमले, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सेल्फ-डिफेंस के उसके अंदरूनी अधिकार का एक सही और कानूनी इस्तेमाल है।"

उन्होंने कहा, "आपको उन देशों से कहना चाहिए कि वे तुरंत अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमले के लिए अपने इलाकों का इस्तेमाल लॉन्चपैड के तौर पर करने की इजाजत देना बंद कर दें। ईरान पर अपनी संप्रभुता बचाने का इल्जाम लगाना और हमलावरों को अंतरराष्ट्रीय कानून के उनके बड़े उल्लंघन के लिए जिम्मेदार न ठहराना, बिल्कुल भी सही नहीं है।"

1994 और 1999 के यूएन निर्देशों का हवाला देते हुए ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "यह 'पर्सियन गल्फ' है; कृपया यूएन निर्देशों (खासकर 18 अगस्त 1994 और 14 मई 1999) का पालन करें, जो सभी यूएन टेक्स्ट में 'पर्सियन गल्फ' शब्द का पूरा इस्तेमाल जरूरी बनाते हैं।"

यह तब हुआ जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते और नए सैन्य टकराव पर गहरी चिंता जताई, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर ईरानी हमले, ईरान पर अमेरिका के हमले और पड़ोसी देशों में टारगेट पर ईरान के हमले शामिल हैं।

यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा, "यूएन चीफ ने सभी पार्टियों से ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने, आगे और ज्यादा तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचने और तनाव कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है।"

बयान में कहा गया, "ये सभी हमले बंद होने चाहिए। महासचिव ईरान और अमेरिका से अपील करते हैं कि वे तुरंत बातचीत फिर से शुरू करें और कूटनीति के जरिए बाकी मुद्दों को सुलझाएं।"

--आईएएनएस

केके/पीएम