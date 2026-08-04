ईरान ने यूक्रेन पर जवाबी हमले की बनाई थी योजना, ‘गलती’ की दलील के बाद रोकी कार्रवाई

तेहरान, 4 अगस्त (आईएएनएस)। पिछले हफ्ते कैस्पियन सागर में ईरानी व्यापारी जहाज पर हुए हमले के बाद ईरान जवाब देने की पूरी तैयारी में था। ईरान ने यूक्रेन के तीन ठिकानों पर हमला करने की योजना बना ली थी। यह बात ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई ने एक साक्षात्‍कार के दौरान बताई।

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प्रेस टीवी को दिए एक इंटरव्यू में रेजाई ने बताया कि तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया। इसकी वजह थी कि कीव ने दावा किया कि हमला गलती से हुआ था।

पिछले सप्ताह ईरान ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने उसके एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया, जो लोहे का सामान लेकर जा रहा था। इस हमले में जहाज पर काम कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए।

इटली की समाचार एजेंसी एडनक्रोनोस के मुताबिक, कीव ने कहा था कि उसने कैस्पियन सागर में सैन्य सामग्री ले जा रहे दो रूसी जहाजों पर ड्रोन हमले किए थे।

हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। हालांकि बाद में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और उनके यूक्रेनी समकक्ष के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद तनाव कुछ कम हो गया। अराघची ने कहा कि यूक्रेन ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि हमला जानबूझकर नहीं किया गया था।

रेजाई ने कहा, "अगर यह गलती से भी हुआ हो, तब भी मुआवजे की उम्मीद की जाती है।"

25 जुलाई को ईरान के विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ से यूक्रेन की ओर से कैस्पियन सागर में एक ईरानी व्यापारिक जहाज को निशाना बनाए जाने के मामले में 'निर्णायक' कदम उठाने की मांग की थी।

उन्होंने यह बात यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कैलास के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान कही। ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ताजा स्थिति और हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की।

26 जुलाई को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, "वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक ईरानी व्यापारिक जहाज पर हमला किया, जिसमें एक नाविक की जान चली गई। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। यह काम इजरायल के इशारे पर किया गया ताकि यूरोप को उसके युद्ध में घसीटा जा सके। यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि काया कैलास और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत में मैंने साफ कर दिया है कि कीव की यह कार्रवाई बिना जवाब के नहीं छोड़ी जाएगी।"

--आईएएनएस

एवाई/वीसी