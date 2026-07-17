ईरान ने सीरिया में यूएस कमांड सेंटर को बनाया निशाना, कुवैत-ओमान में कई जगहों पर हमले का किया दावा

तेहरान, 17 जुलाई (आईएएनएस)। ईरान और अमेरिका के बीच हमलों का दौर फिर से शुरू हो चुका है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सीरिया में अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर, कुवैत में अमेरिकी हथियार डिपो एंड लॉन्चर और ओमान में रडार साइट्स पर जवाबी हमले किए।

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आईआरजीसी ने कहा कि ऑपरेशन नस्र-2 की 11वीं, 12वीं और 13वीं लहर के दौरान हमले शुरू हुए थे। 11वीं राउंड का हमला ईरानशहर के बामपुर के शहीद सैनिकों को समर्पित थी।

ईरान की आधिकारिक इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी (आईआरएनए) ने बताया इस ऑपरेशन के दौरान, सेना ने सीरिया के अल-तनफ इलाके में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के कमांड सेंटर पर अचानक हमला किया।

एक अलग बयान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के जनसंपर्क विभाग ने दावा किया कि ईरानी बलों ने जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। आईआरजीसी के अनुसार, पहले हमले में एक मिसाइल रक्षा निगरानी रडार, अमेरिकी हथियारों के कई भंडार, दो एचआईएमएआरएस लॉन्चर और कई मिसाइलों को निशाना बनाया गया, जिससे कुवैत में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले एक सैन्य अड्डे पर भीषण आग लग गई।

बाद में आईआरजीसी ने एक और बयान जारी कर दावा किया कि उसकी सेना ने ओमान के सलमाह पठार पर स्थित नौसैनिक निगरानी रडार और ओमान के घनम क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी हवाई निगरानी रडार को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया।

इस बीच, कुवैत की सेना ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली शत्रुतापूर्ण मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रही है। सेना ने नागरिकों से अपील की कि वे अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा और बचाव संबंधी निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

कुवैत आर्मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "ईरान के बुरे हमले के बाद कुवैती एयर डिफेंस अभी दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं। अगर धमाके की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वे एयर डिफेंस सिस्टम के दुश्मन के हमलों को रोकने का नतीजा हैं।" आर्मी के जनरल स्टाफ ने लोगों से अपील की है कि वे संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

बुधवार को, ईरान के आईआरजीसी ने कहा कि उसने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए, जिसमें उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरक्राफ्ट शेल्टर, खास कमांड सेंटर और रणनीतिक ड्रोन पर हमला किया गया।

आईआरजीसी ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के नए हमले के जवाब में जॉर्डन के अल-अजराक में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया। हमले में वे शेल्टर तबाह हो गए जिनमें यूएस एफ-15, एफ-16, और एफ-35 फाइटर जेट और बेस पर तैनात कई एमक्यू-9 रणनीतिक ड्रोन थे।

--आईएएनएस

केके/पीएम