ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में रूट बदलने और नौसेना की नाकेबंदी को लेकर अमेरिकी युद्धपोतों को दी चेतावनी

तेहरान, 4 अगस्त (आईएएनएस)। तेहरान ने चेतावनी दी है कि वह मंजूर शिपिंग कॉरिडोर को बदलने या नौसेना की नाकेबंदी बनाए रखने की कोशिश करने वाले अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएगा।

Read More

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार मोहसेन रेजाई ने सोमवार को कहा कि ईरान ने ऐलान किया है कि वह ऐसे किसी भी अमेरिकी वॉरशिप को टारगेट करेगा जो होर्मुज स्ट्रेट को पार करने के लिए तेहरान द्वारा दिए गए रास्ते से अलग रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा।

ईरान की सरकारी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में रेजाई ने कहा, "हम दूसरा कॉरिडोर खुलने नहीं देंगे। अगर वे (अमेरिका) वॉरशिप भी तैनात करते हैं, तो भी हम उन्हें निशाना बनाएंगे।"

रेजाई ने यह भी चेतावनी दी कि अगर देश ने ईरान पर नौसैनिकों की नाकेबंदी जारी रखा तो वे अमेरिका के जहाजों और बेस को निशाना बनाएंगे।

उन्होंने कहा, "अमेरिका के जहाजों और बेस को निश्चित रूप से गंभीर खतरा होगा। हम बैठकर अमेरिका को नौसेना की नाकेबंदी जारी रखते हुए नहीं देखेंगे।"

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले एक-दो दिन में बातचीत शुरू हो जाएगी। उन्होंने धमकी दी थी कि तेहरान के साथ नई प्लान की गई बातचीत ईरान के लिए देश पर खतरनाक हमलों से पहले डील करने का आखिरी मौका है।

ईरान ने तुरंत नई बातचीत करने से इनकार करते हुए कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक अभी ओमान के साथ सिर्फ होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग के लिए एक अस्थायी रास्ते को लेकर एक समझौते पर काम कर रहा है।

न्यूज एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, सोमवार को तेहरान में एक न्यूज ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि यह अरेंजमेंट स्ट्रेट में शिपिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कई अलग-अलग लेन की जगह लेगा।

आईआरएनए ने प्रवक्ता इस्माइल बाघेई की बात को दोहराते हुए कहा, "स्ट्रेट के दोनों तरफ के दो देशों के बीच बातचीत अलग-अलग उत्तरी और दक्षिणी रूट को एक सिंगल इंटरमीडिएट कॉरिडोर से बदलने पर फोकस रही है, जिसे दोनों कोस्टल देशों के हितों और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।"

हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर ओमान की तरफ से कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। ओमान का विदेश मंत्रालय मंगलवार सुबह से ही बातचीत पर चुप है, न तो उसने सबके सामने इस बात से इनकार किया है और न ही कन्फर्म किया है कि बातचीत चल रही है।

--आईएएनएस

केके/वीसी