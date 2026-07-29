ईरान के साथ टकराव सुलझने के बाद ट्रंप को अमेरिका में आर्थिक उछाल की उम्मीद

वॉशिंगटन, 29 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनुमान लगाया है कि ईरान के साथ चल रहा विवाद सुलझने के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। उनका तर्क है कि उनके प्रशासन की टैक्स, टैरिफ और ऊर्जा नीतियां उनके पहले कार्यकाल की नीतियों की तुलना में बेहतर नतीजे देंगी।

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फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "जैसे ही यह छोटी-सी स्थिति सुलझ जाएगी, मुझे लगता है कि हालात और बेहतर हो जाएंगे। स्थिति पहले से ही बेहतर है, आज भी शेयर बाजार हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है।"

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में रिटायरमेंट अकाउंट्स रिकॉर्ड स्तर पर हैं और दावा किया कि उनके मौजूदा कार्यकाल के शुरुआती डेढ़ साल में शेयर बाजार लगभग 80 दिनों तक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है।

उन्होंने कहा, "401 (के) अकाउंट्स अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। तो, मेरा मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था शानदार है।"

राष्ट्रपति ने टेनेसी में रिपब्लिकन कांग्रेसमैन एंडी ओगल्स के लिए एक वर्चुअल टेली-रैली के दौरान भी यही बात दोहराई। उन्होंने अर्थव्यवस्था की इस स्थिति को ईरान के साथ चल रहे टकराव के खत्म होने और तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने वाले समझौते से जोड़ा।

ट्रंप ने कहा, "मुझे यकीन है कि हम अपने पहले कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुझे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत होगी। मुझे लगता है कि यह पहले कार्यकाल से भी बेहतर होगी।"

ट्रंप ने यह भी अनुमान लगाया कि ईरान से जुड़े हालात सुलझने के बाद ऊर्जा के आंकड़ों में सुधार होगा। उन्होंने अमेरिकी ऊर्जा प्रभुत्व का समर्थन करने का श्रेय ओगल्स को दिया।

राष्ट्रपति ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने टैक्स कानून को बढ़ावा दिया, जिसे वे "बहुत बड़ा और शानदार बिल" कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून से टिप्स, ओवरटाइम की कमाई और वरिष्ठ नागरिकों की सोशल सिक्योरिटी आय पर लगने वाला टैक्स खत्म हो गया है।

ट्रंप का तर्क था कि इन प्रावधानों से रिपब्लिकन को मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "सिर्फ इन्हीं चीजों से हमें मिड-टर्म चुनावों में ज़बरदस्त जीत मिलनी चाहिए।"

राष्ट्रपति ने उस नियम का भी जिक्र किया जिसके तहत अमेरिका में बनी गाड़ियों के लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स में छूट मिलती है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी टैरिफ के साथ मिलकर कार बनाने वाली कंपनियों को अमेरिका में फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से कहा, "हम अभी अपने इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक कार फैक्ट्रियां बना रहे हैं।"

ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई हुई है और घरेलू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सुरक्षा मिली है। उन्होंने खास तौर पर दावा किया कि इससे जनरल मोटर्स को मदद मिली और विदेशी मैन्युफैक्चरर्स को अपना प्रोडक्शन अमेरिका में लाने के लिए बढ़ावा मिला।

उन्होंने कहा, "टैरिफ ने इस देश को बहुत अमीर बना दिया है।" ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान टैरिफ को अपने आर्थिक एजेंडे का मुख्य हिस्सा बनाया था और इम्पोर्टेड स्टील, एल्युमीनियम और कई तरह के चीनी सामानों पर ड्यूटी लगाई थी। अपने मौजूदा कार्यकाल में उन्होंने इनका इस्तेमाल और बढ़ाया है।

--आईएएनएस

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