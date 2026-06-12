ईरान-अमेरिका एमओयू फाइनल होने के बेहद करीब: ईरानी विदेश मंत्री अराघची

तेहरान, 12 जून (आईएएनएस)। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शुक्रवार को कहा कि तेहरान, अमेरिका के साथ चल रही बातचीत के बीच एक एमओयू को फाइनल करने के बहुत करीब है।

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विदेश मंत्री अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “इस्लामाबाद एमओयू पहले कभी इतना करीब नहीं था। इसके फाइनल होने तक, मीडिया को इसके कंटेंट के बारे में अंदाजा लगाने से बचना चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारे जिम्मेदार और पारदर्शी नजरिए के हिसाब से, सभी डिटेल्स सही समय पर जनता के साथ साझा की जाएंगी।”

इससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी जारी करते हुए ट्रूथ सोशल पर लिखा, "ईरान ने जो फेक न्यूज मीडिया को लीक कीं, उनका उन शर्तों से कोई लेना-देना नहीं है जिन पर लिखकर सहमति बनी थी। उन्होंने जो कहा, जिसमें डील करने का उनका कमजोर और बेकार बयान भी शामिल है, उसका सच से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे लोगों से डील करना बहुत ही बेइज्जती भरा है। उनके साथ, अच्छी नीयत से डील करना नामुमकिन है।"

वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को कसम खाई कि जब तक वह इजरायल के पीएम हैं, तब तक वह ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जब तक मैं इजरायल का प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। इस मुद्दे पर मेरे और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच पूरी सहमति है। 30 से ज्यादा सालों से, मैं ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अभियान में सबसे आगे रहा हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर यह कैंपेन नहीं होता, तो ईरान के पास इजरायल को खत्म करने के लिए बहुत पहले ही परमाणु बम होते। ईरान यहूदी देश को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और मैं उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए अपनी जिंदगी लगा रहा हूं। जब तक मैं इजरायल का प्रधानमंत्री हूं, ऐसा नहीं होगा।"

ओमान तट के पास जहाजों पर हमले में हुई तीन भारतीय नाविकों की मौत के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा, "होर्मुज स्ट्रेट से निकल रहे भारतीय जहाजों पर उनका (ईरान का) पूरी तरह से नाकाम ड्रोन हमला बिल्कुल भी मंजूर नहीं है।"

इससे पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि बातचीत आखिरी चरण में पहुंच गई है और हफ्तों की लड़ाई के बाद एक बड़ी डिप्लोमैटिक कामयाबी के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

केके/डीएससी