जकार्ता, 18 जून (आईएएनएस)। इंडोनेशिया के मध्य सुलावेसी प्रांत में मंगलवार को आए 6.7 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (बीएनपीबी) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस भूकंप में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

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सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बीएनपीबी ने बताया कि 91 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 6,412 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सिगी रीजेंसी इलाके में हुआ है, जहां कई गांवों में नुकसान की खबर मिली है।

यह भूकंप मंगलवार सुबह 11:27 बजे स्थानीय समय के अनुसार आया था। इसका केंद्र जमीन के अंदर पालू शहर से करीब 42 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था और यह दस किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। इस भूकंप के बाद सुनामी नहीं आई।

सरकार ने राहत के लिए जरूरी सामान भेजे हैं, जिनमें टेंट, खाने के पैकेट, गद्दे और कंबल शामिल हैं। बचाव दल लगातार नुकसान का जायजा लेने और राहत कार्यों में जुटे हैं।

बीएनपीबी के अनुसार, मंगलवार के भूकंप के बाद बुधवार से पूरे प्रांत में आपातकाल घोषित कर दिया गया। उस समय तक भूकंप में एक व्यक्ति की मौत, 79 लोगों के घायल होने और 6,400 से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की जानकारी दी गई थी।

यह आपात स्थिति 23 जून तक जारी रहेगी, ताकि राहत और बचाव कार्यों को तेजी से किया जा सके। मंगलवार के भूकंप से 2,012 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें ज्यादातर सिगी रीजेंसी के रहने वाले हैं।

अधिकारियों ने अब तक कम से कम 13 झटके (आफ्टरशॉक्स) दर्ज किए हैं। लोगों से कहा गया है कि वे क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहें और जब तक उन्हें सुरक्षित घोषित न किया जाए, तब तक उनमें न जाएं।

इस महीने की शुरुआत में बीएनपीबी ने देश के उत्तरी तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी थी। इसकी वजह दक्षिणी फिलीपींस में आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी का खतरा था।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम