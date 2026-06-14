इबोला संकट: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 710 मामले सामने आए, अब तक 149 की मौत

किंशासा, 14 जून (आईएएनएस)। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में इबोला के कन्फर्म मामलों की संख्या बढ़कर 710 हो गई है, जिनमें 149 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस बीमारी में मृत्यु दर 21.0 प्रतिशत है। कुल 324 मरीज या तो आइसोलेशन में हैं या अस्पताल में भर्ती हैं जबकि 35 लोग ठीक हो चुके हैं।

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वहीं सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही लॉकडाउन की अफवाहों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज क‍िया।

मंत्रालय ने कहा कि सरकार, प्रांतीय प्रशासन, सहयोगी संस्थाएं और स्थानीय समुदाय मिलकर लगातार स्वास्थ्य संबंधी कदम उठा रहे हैं, ताकि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके।

समाचार एजेंसी स‍िन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जमीन पर काम कर रही टीमें बीमारी की निगरानी, मरीजों का इलाज, संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग, लक्षित टीकाकरण, जोखिम के बारे में जानकारी फैलाना और समुदाय के साथ संवाद जैसे काम कर रही हैं।

मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि प्रभावित इलाकों में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया है और न ही ऐसी कोई योजना है। लोगों से अपील की गई है कि वे बिना पुष्टि वाली अफवाहें न फैलाएं और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्‍ल्‍यूएचओ) ने शनिवार को जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि डीआरसी में यह प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और मामले और प्रभावित क्षेत्रों दोनों में बढ़ोतरी हो रही है।

डब्‍ल्‍यूएचओ के अनुसार, दर्ज की गई मृत्यु दर असल में कम आंकी गई हो सकती है, क्योंकि कई मौतों की जांच अभी चल रही है, जो प्रकोप घोषित होने से पहले हुई थीं।

इस हफ्ते की शुरुआत में आई एक रिपोर्ट में कई बड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया गया, जैसे कि शवों की जांच से लोगों का हिचकिचाना, इबोला उपचार केंद्रों में क्षमता की कमी, नॉर्थ किवु में संक्रमण रोकने के लिए जरूरी सामग्री की कमी, तीन प्रांतों में कमजोर अलर्ट सिस्टम, और 21.5 मिलियन डॉलर की फंडिंग की कमी।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इतुरी में विस्थापित लोगों के एक कैंप में इबोला से जुड़ी दो मौतें दर्ज की गई हैं।

यह मौजूदा प्रकोप 15 मई को डीआरसी के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था, और यह देश का 17वां इबोला प्रकोप है, जब से 1976 में इस वायरस की पहचान हुई थी।

मई 2026 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला का प्रकोप पुष्टि किया गया था। इसमें बंडिबुग्यो प्रकार का इबोला वायरस शामिल है, जिसके लिए फिलहाल कोई स्वीकृत वैक्सीन या विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है, हालांकि संभावित टीकों पर परीक्षण जारी हैं।

--आईएएनएस

एवाई/पीएम