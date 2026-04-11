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Hardeep Singh Puri Qatar Visit : कतर में हरदीप सिंह पुरी का भारतीय समुदाय ने किया गर्मजोशी से स्वागत, भारत-कतर संबंधों पर जोर

दोहा में हरदीप सिंह पुरी ने भारत-कतर ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी को दी नई मजबूती
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Dainik Hawk·
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Apr 11, 2026, 07:09 AM
कतर में हरदीप सिंह पुरी का भारतीय समुदाय ने किया गर्मजोशी से स्वागत, भारत-कतर संबंधों पर जोर

नई द‍िल्‍ली: कतर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री मंत्री हरदीप सिंह पुरी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान मंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए भारत-कतर संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया।

दोहा, कतर स्थित भारतीय दूतावास के आधिकारिक सोश‍ल मीड‍िया एक्‍स अकाउंट के अनुसार, कतर में भारतीय समुदाय, दूतावास और भारतीय सामुदायिक संगठनों के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन क‍िया गया। इस कार्यक्रम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का स्वागत किया गया।

इस दौरान, केंद्रीय मंत्री ने हाल के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारतीय समुदाय को दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए कतर के नेतृत्व और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने समुदाय की दृढ़ता की भी सराहना की और उन्हें भारत-कतर संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दोहा में अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय बैठकें कीं। इस दौरान भारत और कतर ने व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में अपने रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

पुरी नौ अप्रैल को दोहा पहुंचे और उन्होंने कतर के ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री और कतर एनर्जी के प्रेसिडेंट व सीईओ साद शेरिडा अल-काबी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की।

बैठक में उच्च स्तरीय संपर्क, व्यापार और निवेश के अवसर, ऊर्जा सहयोग, सांस्कृतिक रिश्ते और लोगों के बीच संबंधों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जो भारत-कतर साझेदारी की गहराई को दर्शाते हैं।

मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने इन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से बातचीत की और भविष्य में संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई।

दोनों देशों ने क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता बहाल होने की उम्मीद जताई और द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने की बात कही।

--आईएएनएस

 

 

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