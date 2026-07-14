होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी क्रूज मिसाइलों ने यूएई के दो टैंकरों को बनाया निशाना, एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत और आठ घायल

अबू धाबी, 14 जुलाई (आईएएनएस)। ओमान के समुद्र क्षेत्र में होर्मुज स्ट्रेट में दो ईरानी क्रूज मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दो टैंकरों को निशाना बनाया। अमीरात न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि ईरानी हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।

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रिपोर्ट के अनुसार, मोम्बासा और अल बहियाह नामक दोनों टैंकर होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी मार्ग से गुजर रहे थे। मंत्रालय के मुताबिक, हमले के दौरान दोनों टैंकर प्रभावित हुए।

हमले में मोम्बासा पर सवार एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हुए। इनमें चार की हालत गंभीर बताई गई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, घायलों में छह भारतीय और दो यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद दोनों टैंकरों में आग लग गई और कार्गो को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया।

मंत्रालय ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। उसने कहा कि इस घटना से क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पैदा हुआ है। मंत्रालय के अनुसार, यूएई को बढ़ते तनाव के मद्देनजर उचित जवाब देने का पूरा अधिकार है और वह अपने क्षेत्र, नागरिकों, निवासियों, राष्ट्रीय हितों तथा रणनीतिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

मंत्रालय ने कहा कि वह किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही लोगों से केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करने तथा अफवाहों या अपुष्ट सूचनाओं को साझा नहीं करने की अपील की।

एक अलग बयान में यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी हमले की कड़ी निंदा की।

इससे पहले रविवार को यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियां मिसाइलों और ड्रोन से उत्पन्न खतरों का सामना कर रही हैं। वहीं, बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों से शांत रहने और निकटतम सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की।

उधर, प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के ताजा हमलों में अमेरिका के जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनमें एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, एक एम्युनिशन डिपो और कुवैत में एक अमेरिकी सैन्य रडार सुविधा शामिल थी।

प्रेस टीवी के मुताबिक, अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य संचार केंद्र और एक रडार केंद्र को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने कतर स्थित अल उदीद अमेरिकी एयरबेस पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया।

--आईएएनएस

केके/एएस