होर्मुज में सुरक्षित शिपिंग के लिए नया रास्ता तलाश रहे ईरान और ओमान : इस्माइल बाघेई

तेहरान, 3 अगस्त (आईएएनएस)। होर्मुज जलमार्ग के बंद होने को लेकर ईरान और ओमान के बीच मतभेद नहीं है। ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत का मुख्य मकसद ही होर्मुज स्‍ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक अस्थायी मार्ग तय करना है। यह बात ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने सोमवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।

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बाघेई ने कहा, "बातचीत इस विचार पर केंद्रित है कि दक्षिणी मार्ग, जो ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजरता है, और उत्तरी मार्ग ईरान के क्षेत्रीय जल से होकर जाता है, दोनों मिलकर एक मध्यवर्ती मार्ग में बदल जाएं।"

स‍िन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने बताया कि चर्चा दो या तीन अलग-अलग रास्तों पर नहीं, बल्कि आने-जाने के लिए एक ही कॉरिडोर पर हो रही है। यह मध्यवर्ती मार्ग अस्थायी रूप से इस्तेमाल किया जाएगा, जब तक कि कोई स्थायी मार्ग तय नहीं हो जाता।

बाघेई ने कहा कि जलमार्ग के बंद होने की वजह ईरान और ओमान के बीच कोई मतभेद नहीं है, बल्कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की 'सैन्य आक्रामकता' है। उन्होंने कहा कि जब तक वॉशिंगटन ईरान के खिलाफ अपनी 'दुर्भावनापूर्ण' कार्रवाइयां जारी रखेगा, तब तक होर्मुज स्‍ट्रेट की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।

इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी (आईआरएनए) की जानकारी के अनुसार, रविवार को तेहरान में कैबिनेट की बैठक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

बाघेई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल ही में एक ईरानी जहाज पर हुए हमले के लिए यूक्रेन को जवाबदेह ठहराने के लिए ईरान हर जरूरी कदम उठाएगा।

25 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया था कि यूक्रेनी सेना ने कैस्पियन सागर में एक रूसी युद्धपोत और उन जहाजों को निशाना बनाया, जिनका इस्तेमाल ईरान से जुड़े सैन्य सामान की ढुलाई के लिए किया जा रहा था।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि ईरान के साथ बातचीत सोमवार दोपहर से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और कतर ने अमेरिका से प्रस्तावित सैन्य हमले रोकने का अनुरोध किया है, क्योंकि 'उन्हें लगता है कि समझौते की संभावना है।'

एयर फोर्स वन में जॉइंट बेस एंड्रयूज जाते समय पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "होर्मुज स्‍ट्रेट पर एक समझौता होने जा रहा है, और उसके बाद परमाणु मुद्दे पर भी एक समझौता होगा, जिसे आप ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण के रूप में भी देख सकते हैं।"

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका से प्रस्तावित हमलों को वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, "अब हम उनसे बातचीत के जरिए बात कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम