होर्मुज में फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगातार तीसरा हमला किया शुरू

वाशिंगटन, 14 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने सोमवार (स्थानीय समयानुसार) को ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर शुरू किया।

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कमांड ने कहा, "आज शाम 4:45 बजे अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कमांडर इन चीफ के निर्देश पर ईरान के खिलाफ लगातार तीसरी रात हमले शुरू किए।"

अमेरिकी मीडिया सीएनएन ने एक यूएस अधिकारी के हवाले से बताया कि यूएस, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल क्षमताओं सहित ईरानी मिलिट्री एसेट्स को टारगेट कर रहा था।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में कहा, "हम आज रात उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे और कल भी हम उन पर जोरदार हमला करेंगे।"

इस बीच, ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान पर सैन्य समझौता तोड़ने और रणनीतिक समुद्री मार्ग में ड्रोन भेजना जारी रखने का आरोप लगाने के बाद, अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल कर लेगा और हमेशा के लिए इसकी सुरक्षा की निगरानी कर सकता है।

फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "हम स्ट्रेट पर कब्जा कर रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास कुछ भी नहीं है।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने रात भर में ईरानी सैन्य एसेट्स पर हमला किया और किसी भी नई ड्रोन गतिविधि का जोरदार जवाब देना जारी रखेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "उनके ज्यादातर उपकरण खत्म हो गए हैं। उनकी एंटी-एयरक्राफ्ट गन, हमने कल रात उन्हें बहुत जोर से मारा।"

राष्ट्रपति ने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान एक ऐसे समझौते पर पहुंच गए थे जिसे उन्होंने पूरा हुआ बताया, इससे पहले कि ईरान लंबी बातचीत के बाद बदलाव की मांग करता।

ट्रंप ने कहा, "कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे बीच एक डील हुई थी। यह एक पक्की डील थी और फिर उन्होंने इसे तोड़ दिया।"

उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से बातचीत करने वालों ने 11 घंटे की मीटिंग की थी और शुरू में हर बात पर राजी हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बदलाव की मांग करके कदम पीछे ले लिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "मैंने कहा, हम बदलाव नहीं करने वाले हैं। हमेशा बदलाव होते हैं। वे प्रोफेशनल बातचीत करने वाले हैं। मैं उन्हें इसमें अच्छा भी नहीं कहता।"

--आईएएनएस

केके/एएस