गोलीबारी के बाद पहली बार कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में पहुंचे ट्रंप, बोले- राजनीतिक हिंसा के सामने नहीं झुकेंगे

वाशिंगटन, 25 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को कहा कि वह अगले वर्ष भी व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के रूप में इस वार्षिक कार्यक्रम में अपनी पहली पूर्ण उपस्थिति के दौरान उन्होंने मजाक, राजनीतिक टिप्पणियां और एकता की अपील की। उन्होंने खास तौर पर उस गोलीबारी का जिक्र किया, जिसके कारण पिछले डिनर को स्थगित करना पड़ा था।

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सैकड़ों पत्रकारों, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य मेहमानों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने पुष्टि की है कि वह भविष्य में भी इस वार्षिक परंपरा का हिस्सा बने रहेंगे।

इससे पहले अप्रैल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (डब्ल्यूएचसीए) के डिनर के दौरान एक हमलावर ने गोलीबारी कर दी थी। हालांकि, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उसे समय रहते काबू कर लिया था। इसके बाद इवेंट को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ने डिनर का आयोजन बाद में करने की बात कही थी।

ट्रंप ने कहा, "हम अगले साल फिर यहां लौटेंगे।" उनके इस बयान पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। हमले को याद करते हुए ट्रंप ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और कहा कि यह समारोह इस बात का संदेश है कि राजनीतिक हिंसा न तो निर्वाचित नेताओं को डरा सकती है और न ही प्रेस को।

उन्होंने कहा, "आज रात हम फिर एकजुट हुए हैं और इस जघन्य हमले का जवाब अटूट संकल्प के साथ दे रहे हैं। हम राजनीतिक हिंसा के सामने झुकने वाले नहीं हैं। हम अपने मतभेदों का समाधान गोलियों से नहीं, बल्कि खुली और मजबूत बहस के जरिए करते हैं।"

उन्होंने हमलावर को बंदूक वाला एक पागल, हारा हुआ आदमी कहा। फायरिंग के दौरान सीक्रेट सर्विस ऑफिसर विक्टर गोंजालेज घायल हो गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने गोंजालेज, सीक्रेट सर्विस, मेट्रोपॉलिटन पुलिस और दूसरे कानून लागू करने वाले लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा, "विक्टर चेकअप के लिए हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहते थे। हम आपको सलाम करते हैं और पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं।"

वहीं, डिनर कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने भी गोंजालेज और शाम को पहचाने गए दूसरे अधिकारियों के लिए खड़े होकर तालियां बजाईं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने माना कि गोलीबारी की वजह से उन्हें ओरिजिनल डिनर के लिए तैयार किया गया ज्यादा आक्रामक भाषण छोड़ना पड़ा।

उन्होंने कहा, "मुझे एक बात पता है। मैं वह भाषण कभी नहीं दे पाता जो मैंने तैयार किया था, वह बहुत जबरदस्त होने वाला था। मैं बहुत उत्साहित था। इसके बजाय अगर बुरा न मानें तो थोड़ी तीखी आलोचना भी कर लेते हैं।"

अपनी एक घंटे की बातचीत के दौरान ट्रंप ने मजाक के साथ-साथ राजनीतिक विरोधियों और मीडिया के सदस्यों की आलोचना भी की। इसके साथ ही व्हाइट हाउस प्रेस कोर के काम की सराहना भी की।

उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों के बारे में कहा, "मैं उनमें से ज्यादातर की इज्जत करता हूं। आप बहुत अच्छा काम करते हैं।" उन्होंने रिपोर्टरों के साथ अपने संबंध के बारे में भी मजाक किया और कहा कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के पास सबसे मुश्किल कामों में से एक है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने लेविट को लेकर कहा, "उसे हर समय आप सभी से डील करना पड़ता है।"

ट्रंप ने डब्ल्यूएचसीए की प्रेसिडेंट वेइजिया जियांग की भी सराहना की और कहा कि फायरिंग के बाद साथ काम करने के बाद दोनों के बीच एक-दूसरे के लिए इज्जत बढ़ी है। उन्होंने कहा, "हम एक तरह से दोस्त बन गए थे। तनाव के समय में कभी-कभी, आप दोस्त बन जाते हैं। हमने साथ में थोड़ी लड़ाई भी की। वह बहुत अच्छा रहा।"

उन्होंने आने वाली डब्ल्यूएचसीए प्रेसिडेंट जैकी हेनरिक को भी बधाई दी और कहा कि वह एक रिपोर्टर के तौर पर बहुत टफ और बहुत बुरी हो सकती हैं।

प्रेसिडेंट ने सुझाव दिया कि भविष्य में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर व्हाइट हाउस में बन रहे एक नए बॉलरूम में हो सकता है।

उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में कहा, "हम शेड्यूल से आगे हैं। हम बजट के हिसाब से चल रहे हैं।" अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें कोई कारण नहीं दिखता कि भविष्य में डिनर वहां क्यों नहीं हो सकते।

ट्रंप ने देश की दिशा के बारे में भरोसा जताते हुए बात खत्म की और कहा, "हम एक बड़े बदलाव की दहलीज पर हैं। यह अमेरिका का स्वर्ण युग ​​है।"

--आईएएनएस

केके/वीसी