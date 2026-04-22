India Energy Security : भारत ने अमेरिका से एलएनजी की खेप रवाना कर अपने प्रयासों को दी रफ्तार

वॉशिंगटन: भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास तेज कर दिए हैं क्योंकि गेल (इंडिया) लिमिटेड ने अमेरिका के एक टर्मिनल से एलएनजी जहाज को रवाना किया, जो स्वच्छ ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने में भारत-अमेरिका सहयोग को और गहरा होने का संकेत देता है।

एलएनजी पोत एनर्जी फिडेलिटी को 20 अप्रैल को अमेरिका के साबिन पास एलएनजी टर्मिनल से भारत के ह्यूस्टन स्थित महावाणिज्य दूत डी.सी. मंजुनाथ द्वारा रवाना किया गया, आधिकारिक बयानों के अनुसार।

कंपनी ने कहा, “गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत की वैश्विक ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करने पर गर्व महसूस करता है।” उसने इस विकास को अपने दीर्घकालिक एलएनजी शिपिंग पोर्टफोलियो का हिस्सा बताया।

इस पोर्टफोलियो के अंतर्गत, 1,74,000 घन मीटर क्षमता वाला एलएनजी वाहक एनर्जी फिडेलिटी “एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भारत की बढ़ती क्षमता का प्रमाण है,” कंपनी ने कहा।

कंपनी ने यह भी कहा कि यह पोत “भारत की ऊर्जा लॉजिस्टिक्स को मजबूत करेगा, एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करेगा और देश की वृद्धि को समर्थन देने के लिए स्वच्छ ईंधन की विश्वसनीय आपूर्ति बनाए रखेगा।”

ह्यूस्टन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा कि यह समारोह “भारत की वैश्विक ऊर्जा भागीदारी के विस्तार और गेल (इंडिया) लिमिटेड के दीर्घकालिक एलएनजी शिपिंग पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है।”

इसने इस पोत को “अत्याधुनिक 1,74,000 घन मीटर क्षमता वाला एलएनजी कैरियर” बताया, जो भारत की ऊर्जा लॉजिस्टिक्स श्रृंखला को मजबूत करता है। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि यह “देश को स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ईंधन स्रोतों की ओर संक्रमण में समर्थन देता है।”

बयान में कहा गया कि यह उपलब्धि “भारत और अमेरिका के बीच गहराते ऊर्जा साझेदारी को दर्शाती है, जो आपसी विश्वास, ऊर्जा सुरक्षा के साझा लक्ष्यों और बढ़ते आर्थिक सहयोग पर आधारित है।”

वाणिज्य दूतावास ने यह भी कहा कि यह अवसर “विश्वसनीयता, नवाचार और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा की साझा प्राथमिकताओं पर आधारित भारत-अमेरिका ऊर्जा साझेदारी के बढ़ते संबंधों को दर्शाता है।”

इसमें यह भी जोड़ा गया कि मिशन “ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने और 3टी—ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म—को प्रोत्साहित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

--आईएएनएस