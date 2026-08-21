मेलानिया ट्रंप ने फोस्टर केयर युवाओं के लिए नई छात्रवृत्तियों की घोषणा की

वॉशिंगटन, 21 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका की प्रथम महिला (फर्स्ट लेडी) मेलानिया ट्रंप ने फोस्टर केयर (सरकारी देखरेख) में पले-बढ़े युवाओं के लिए नई छात्रवृत्तियों की घोषणा की है। इसके तहत इंडियाना यूनिवर्सिटी और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी को एक राष्ट्रीय शिक्षा पहल में शामिल किया गया है।

व्हाइट हाउस में आयोज‍ित हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहे। इस दौरान 'फॉस्टरिंग द फ्यूचर' कार्यक्रम को इस सप्ताहांत होने वाली 'फ्रीडम 250 इंडीकार ग्रांड प्रिक्स' रेस से जोड़ा गया।

मेलानिया ट्रंप ने कहा कि ये दोनों विश्वविद्यालय अब उन 26 शैक्षणिक संस्थानों के गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, जो फोस्टर केयर से जुड़े युवाओं को कॉलेज जाने, करियर शुरू करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा क‍ि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि या निवेश तकनीक, बुनियादी ढांचे या पूंजी बाजार में नहीं, बल्कि हमारे बच्चों में है।

मेलानिया ने इस पहल को उस तेजी से बदलती दुनिया से जोड़कर देखा, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और नई इंडस्ट्रीज रोजगार के स्वरूप को बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की भविष्य की ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने युवाओं को इस बदलती दुनिया के लिए कितना तैयार करता है।

उन्होंने कहा, "कल के नेता आज कक्षाओं में बैठे हैं, जिनमें फोस्टर केयर में बड़े हो रहे बच्चे भी शामिल हैं। उनकी प्रतिभा किसी से कम नहीं है।"

इस पहल का उद्देश्य योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान करना है और उन्हें आर्थिक तथा सामाजिक बाधाओं को पार करने में मदद देना है। यह कार्यक्रम फोस्टर केयर सिस्टम से बाहर निकलने के बाद भी युवाओं को उच्च शिक्षा और नौकरी की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सहयोग देता है।

मेलानिया ट्रंप ने कहा क‍ि हमारा लक्ष्य सरल लेकिन बदलाव लाने वाला है। फोस्टर केयर समुदाय के हर युवा को कॉलेज की शिक्षा पाने, एक सार्थक करियर शुरू करने और लंबे समय तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने का अवसर मिलना चाहिए।

फॉक्स स्पोर्ट्स और इंडीकार, इंडियाना यूनिवर्सिटी और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली इन छात्रवृत्तियों के लिए वित्तीय सहायता देंगे। फॉक्स स्पोर्ट्स के अध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एरिक शैंक्स ने कहा कि यह साझेदारी फोस्टर युवाओं को अपने भविष्य के निर्माण के लिए जरूरी सहयोग प्रदान करेगी।

शैंक्स ने कहा, "फॉक्स को गर्व है कि वह इंडीकार के अपने साझेदारों के साथ मिलकर इंडियाना यूनिवर्सिटी और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति उपलब्ध करा रहा है, ताकि फोस्टर केयर से जुड़े युवाओं को उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए जरूरी साधन और समर्थन मिल सके।"

पेंस्के एंटरटेनमेंट के चेयरमैन और इंडीकार के मालिक रोजर पेंस्के ने कहा कि यह पहल शिक्षा और अगली पीढ़ी के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक बड़ा संदेश देती है।

व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में रविवार को होने वाली 'फ्रीडम 250' रेस के लिए एक इंडीकार वाहन भी प्रदर्शित किया गया। यह 250 मील लंबी रेस अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के समारोहों के तहत नेशनल मॉल क्षेत्र के आसपास आयोजित की जानी है।

आयोजकों के अनुसार, इस रेस में कारों की गति 180 मील प्रति घंटे से अधिक होगी और वे अमेरिकी कैपिटल भवन तथा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट जैसे प्रसिद्ध स्थलों के पास से गुजरेंगी।

--आईएएनएस

एवाई/पीएम