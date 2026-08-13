यूनिट 731 के पूर्व सदस्य ने माना : जापानी सेना ने चीन में जहरीली गैस के बम दफनाए थे

बीजिंग, 13 अगस्त (आईएएनएस)। चीन में जापानी सेना की यूनिट 731 द्वारा किए गए अपराधों के साक्ष्य संग्रहालय ने 12 अगस्त को नए संकलित ऐतिहासिक दस्तावेज जारी किए। यूनिट 731 की हैलार टुकड़ी के पूर्व चिकित्सक की 70 मिनट लंबी मौखिक गवाही से पुष्टि होती है कि जापानी सेना ने अपनी हार से पहले चीन में बड़ी संख्या में जहरीली गैस के बम दफनाए थे। यह जापानी रासायनिक हथियारों के परित्याग के मुद्दे पर आगे के शोध के लिए अपराधियों से मौखिक साक्ष्य प्रदान करता है।

यह गवाही संग्रहालय द्वारा 2016 में जापान की यात्रा के दौरान एकत्र की गई थी। साक्षात्कारकर्ता, तानिजाकी हितोशी ने वीडियो में स्वीकार किया कि जब वे सेना में भर्ती हुए थे तब उनकी उम्र 21 वर्ष थी। उन्होंने यूनिट 731 में अपने अनुभवों का वर्णन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जापानी सेना द्वारा हार के दौरान सबूतों को नष्ट करने और जहरीली गैस के बमों को दफनाने के तथ्यों का खुलासा किया।

उन्होंने पुष्टि की कि पीछे हटते समय, हैलार टुकड़ी ने अपनी सभी सुविधाओं में आग लगा दी थी, लेकिन जापानी जहरीली गैस इकाई ने गुप्त रूप से बड़ी संख्या में जहरीली गैस के बम दफना दिए थे। उन्होंने एक बार कहा था, "वह बैक्टीरिया नहीं, जहरीली गैस थी" और "जहरीली गैस इकाई मौजूद थी, जिसकी स्थापना फुलारजी में हुई थी।"

जापानी सेना की इकाई 731 द्वारा किए गए अपराधों के साक्ष्य संग्रहालय के शोधकर्ता चिन शिछेंग ने कहा कि यह मौखिक विवरण प्रत्यक्ष रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि जापानी सेना ने अपनी हार के दौरान चीन में रासायनिक हथियार छोड़ दिए थे, और युद्धोत्तर विषैली गैस की विरासत की ऐतिहासिक जड़ों को भी स्पष्ट करता है, जिसका व्यावहारिक महत्व है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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