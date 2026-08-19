एफबीआई का दावा, अमेरिका में हिंसक अपराधों में आई रिकॉर्ड गिरावट

वॉशिंगटन, 19 अगस्त (आईएएनएल)। व्हाइट हाउस द्वारा जारी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के विस्तृत आंकड़ों के अनुसार, 2025 में अमेरिका में हिंसक अपराध दर में पिछले लगभग नौ दशकों में साल-दर-साल सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें हत्याओं और डकैतियों की घटनाओं में भारी कमी आई।

एफबीआई के यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्टिंग प्रोग्राम के अनुसार, 2024 की तुलना में हिंसक अपराधों में अनुमानित 9.3 प्रतिशत की कमी आई, जबकि हिंसक अपराध दर में 9.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 1936 में राष्ट्रीय अनुमान शुरू होने के बाद से दर में यह सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट थी।

हत्या और गैर-लापरवाही से हुई हत्या की अनुमानित दर में 18.5 प्रतिशत की कमी आई, जो एफबीआई द्वारा दर्ज की गई सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट भी है। ऐसे अपराधों की संख्या में 18.1 प्रतिशत की कमी आई।

हत्या की दर प्रति 1,00,000 लोगों पर 4.1 थी। यह दर 1955 और 1956 में दर्ज की गई दरों के बराबर थी, जिससे यह राष्ट्रीय अनुमान शुरू होने के बाद से संयुक्त रूप से सबसे कम दर बन गई।

एफबीआई का अनुमान है कि 2025 में पूरे देश में 1,119,768 हिंसक अपराध हुए। यह प्रति 1,00,000 लोगों पर 327.6 अपराध थे, जो 2024 में 362.9 थे।

लूटपाट में 18.5 प्रतिशत की कमी आई और अनुमानित अपराधों की संख्या 168,927 रही। रेप के मामलों में 7.6 प्रतिशत की कमी के साथ इनकी संख्या 123,332 हो गई, जबकि गंभीर हमले के मामलों में 7.2 प्रतिशत की कमी आई और इनकी संख्या 813,424 रही।

कानून लागू करने वाली एजेंसियों को रिपोर्ट किए गए हिंसक अपराधों में गंभीर मारपीट के मामले 72.6 प्रतिशत थे। लूटपाट 15.1 प्रतिशत, रेप 11 प्रतिशत और हत्या 1.3 प्रतिशत थी।

जिन हत्याओं के मामलों में हथियारों का डेटा उपलब्ध था, उनमें से 72.3 प्रतिशत में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। लूटपाट के 29.1 प्रतिशत और गंभीर मारपीट के 30.6 प्रतिशत मामलों में भी इनका इस्तेमाल हुआ था।

एफबीआई के अनुसार, संपत्ति से जुड़े अपराधों में अनुमानित 12.4 प्रतिशत की कमी आई। संपत्ति से जुड़े लगभग 52.4 लाख अपराध दर्ज किए गए, जिनमें सेंधमारी, चोरी और मोटर वाहन की चोरी शामिल हैं।

मोटर वाहन की चोरी में 22.7 प्रतिशत, सेंधमारी में 15.8 प्रतिशत और चोरी की घटनाओं में 9.8 प्रतिशत की कमी आई। 2016 के अनुमानित स्तर की तुलना में संपत्ति से जुड़े अपराधों में 33.6 प्रतिशत की कमी आई।

हेट क्राइम (नफरत से प्रेरित अपराध) की घटनाओं में भी कमी आई है। राष्ट्रीय ट्रेंड का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए डेटासेट से पता चला कि 2024 में 11,404 घटनाओं के मुकाबले 2025 में ये घटनाएं 7 प्रतिशत घटकर 10,606 रह गईं।

हेट क्राइम के व्यापक डेटा में 10,881 आपराधिक घटनाओं और 13,026 ऐसे अपराधों की रिपोर्ट शामिल थी जो नस्ल, जातीयता, मूल-वंश, धर्म, यौन रुझान, विकलांगता, लिंग या लिंग पहचान से जुड़ी नफ़रत या पूर्वाग्रह से प्रेरित थे।

2025 के अपराध डेटा कलेक्शन में 17,000 से ज़्यादा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिका की 96.2 प्रतिशत आबादी शामिल थी। कम से कम दस लाख लोगों को सेवा देने वाली हर शहर की एजेंसी ने पूरे साल का डेटा जमा किया।

व्हाइट हाउस ने इस कमी का श्रेय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल को दिया। उसने कहा कि एफबीआई ने हिंसक अपराधों के लिए लगभग 54,000 गिरफ्तारियां कीं, जिनमें 31,000 से ज़्यादा हिंसक अपराधी और गैंग के सदस्य शामिल थे।

उसने 2026 की पहली छमाही के शुरुआती आंकड़ों का भी जिक्र किया, जिनसे पता चलता है कि हिंसक अपराधों में 2025 की इसी अवधि के मुकाबले 10.6 प्रतिशत की और कमी आई है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, हत्या में 23 प्रतिशत, रेप में 18.6 प्रतिशत और लूटपाट में 19.6 प्रतिशत की कमी आई है।

--आईएएनएस

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