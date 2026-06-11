फ्रांस ने पीएम मोदी के दौरे से पहले भारत के साथ रक्षा संबंधों को बराबरी का बताया

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से पहले फ्रांस के डिप्लोमैटिक सूत्रों ने नई राफेल डील और भारत के साथ गहरे रक्षा और उद्योग सहयोग पर बड़ी तरक्की का संकेत दिया है। डिप्लोमैटिक सूत्रों ने भारत के साथ फ्रांस के रक्षा संबंध को बराबरी का बताया। इस साझेदारी को पारंपरिक खरीदार-विक्रेता संबंधों से कहीं आगे का बताया। पीएम मोदी के इस दौरे पर रक्षा और परमाणु पर चर्चा होने की संभावना है।

Read More

पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर इनोवेशन, सिविल न्यूक्लियर मुद्दे और क्षेत्रीय सुरक्षा के एजेंडा में शीर्ष पर रहने की उम्मीद है। फ्रांसीसी डिप्लोमैटिक सूत्रों ने बताया, “एक बार फिर, मेक इन इंडिया और स्थानीय हथियारों का इंटीग्रेशन इसका हिस्सा हैं। यह डील पिछली डील्स से अलग होगी।”

सोर्स ने भारत की फ्लैगशिप पॉलिसी के लिए पेरिस के मजबूत कमिटमेंट पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “फ्रांस सरकार रक्षा में मेक इन इंडिया के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दस सालों में रक्षा तकनीक के क्षेत्र में संबंध काफी परिपक्व हुए हैं।”

टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में पूछे जाने पर सोर्स ने कहा, “जवाब है हां, हमने पिछले 10 सालों में यह दिखाया है। यह क्लाइंट-कस्टमर का संबंध नहीं है। यह बराबर का संबंध है। मेक इन इंडिया इस डील का हिस्सा होगा।”

उन्होंने पूरे रक्षा संबंधों को बहुत ज्यादा एडवांस्ड और कमिटेड बताया। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी खास तौर पर शामिल होने वाला है। फ्रांस के अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि भारत के शांति कानून ने निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।

डिप्लोमैटिक सूत्रों ने कहा, “हमें चुनौतियों से निपटना होगा, लेकिन शांति कानून बहुत अच्छा है। यह भारतीय प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल करता है। जब से शांति कानून पास हुआ है, हमारी फ्रेंच यूटिलिटी कंपनी ने बड़े भारतीय प्लेयर्स के साथ सक्रिय बातचीत शुरू कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि सहयोग का भविष्य मेक इन इंडिया में होगा। मुझे भरोसा है कि फ्रेंच स्टेकहोल्डर्स खुश होंगे। हम एक नए फेज की शुरुआत में हैं। साल के आखिर में, हमारे पास साफ तस्वीर होगी।”

विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे की शुरुआत नीस से करेंगे। यह दौरा इमैनुएल मैक्रों के बुलावे पर हो रहा है। मुझे यह बताना चाहिए कि इस संबंध की खासियत बहुत ज्यादा अपनापन, भरोसा, रेगुलर कॉन्टैक्ट और दोनों नेताओं के बीच बहुत मजबूत पर्सनल तालमेल रहा है। पीएम मोदी का यह सातवां आधिकारिक दौरा है। इस साल फरवरी में राष्ट्रपति मैक्रों एआई समिट के लिए मुंबई पहुंचे थे।"

--आईएएनएस

केके/डीएससी