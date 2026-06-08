फिलीपींस में 6.4 तीव्रता का भूकंप, कई जगहों पर महसूस किए गए झटके

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। फिलीपींस में सोमवार सुबह 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 5:18 बजे दर्ज किया गया।

Read More

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप का केंद्र 5.605 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 125.408 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। इसकी गहराई 79 किलोमीटर दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया के कोटामोबागू (सुलावेसी) से लगभग 556 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पूर्व (एनएनई) दिशा में था।

फिलीपींस के दक्षिणी द्वीप समूहों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। स्थानीय अधिकारी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों से झटके महसूस होने की सूचनाएं मिली हैं।

भूकंप की गहराई 79 किलोमीटर होने के कारण इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा, फिर भी शहरों और गांवों में लोगों में दहशत फैल गई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बताया कि वे बिस्तर पर लेटे हुए थे जब अचानक तेज झटके महसूस हुए। कुछ इलाकों में घरों की दीवारें हिलीं और सामान गिरने की खबरें आईं। हालांकि अभी तक किसी जान-माल की हानि या सुनामी की कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है।

फिलीपींस और इंडोनेशिया 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में स्थित हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की निरंतर गतिविधि के कारण भूकंप और ज्वालामुखीय घटनाएं आम हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में मध्यम से लेकर उच्च तीव्रता के कई भूकंप दर्ज किए गए हैं।

फिलीपींस के भूकंप एवं ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान (पीएचआईवीओएलसीएस) ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। संस्थान ने कहा है कि भूकंप के बाद आफ्टरशॉक्स आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नागरिकों को आवश्यक सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। टीमों को क्षति का आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस