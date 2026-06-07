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एस जयशंकर से मिले सुगिओनो, भारत-इंडोनेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 07, 2026, 11:07 AM
एस जयशंकर से मिले सुगिओनो, भारत-इंडोनेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। भारत और इंडोनेशिया ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रविवार को नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगिओनो ने 8वीं भारत–इंडोनेशिया संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता की।

बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, अवसंरचना, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिजों, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की।

सुगिओनो ने कहा,"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।" उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच सहयोग को ठोस परिणामों तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया।

विदेश मंत्री जयशंकर ने भी बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "भारत-इंडोनेशिया साझेदारी हाल के वर्षों में मजबूत और बहुआयामी हुई है। दोनों देशों ने राजनीतिक, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, फिनटेक, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में ठोस प्रगति पर चर्चा की है।"

बैठक के दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रमों और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर भी विचार-विमर्श हुआ, विशेष रूप से भारत-आसियान संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग तंत्र की स्थापना 2001 में एक समझौता ज्ञापन के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय संवाद को संस्थागत रूप देना है।

इससे पहले मई 2025 में दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भी हुई थी, जहां द्विपक्षीय साझेदारी और आसियान सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई थी।

जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे और गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी बने थे। उस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई थी।

भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपनी साझेदारी को “व्यापक रणनीतिक साझेदारी” का दर्जा दिया था, जिसके बाद रक्षा, समुद्री सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा दृष्टिकोण को और मजबूती मिली है।

--आईएएनएस

केआर/