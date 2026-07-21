एक्सरसाइज पिच ब्लैक: ऑस्ट्रेलिया के आसमान में दिखेगा राफेल का दम, आईएएफ की टीम ने पीएम अल्बनीज से की मुलाकात

कैनबरा, 21 जुलाई (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के आसमान में भारत के राफेल का दम देखने को मिलेगा। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की टुकड़ी ने डार्विन में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की।

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एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जो हर दो साल में होती है और इसमें 19 देशों की वायुसेना एक साथ आती हैं। यह इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और ऑपरेशनल सहयोग को मजबूत करने का एक खास मौका देती है।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "समुद्र तल से आसमान तक, भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंध शान से आसमान छूने के लिए तैयार हैं! हमारी भारतीय वायु सेना की टीम को डार्विन में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करने का मौका मिला।"

इसमें आगे कहा गया, "आईएएफ के करीब 100 वायु सैनिकों के साथ चार राफेल एयरक्राफ्ट, ऑस्ट्रेलिया में हो रही एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में 20 दूसरे देशों के पार्टिसिपेंट्स के साथ अपनी एयर कॉम्बैट स्किल्स को बेहतर बना रहे हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है।"

इससे पहले 17 जुलाई को, आईएएफ की टुकड़ी एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची। भारतीय वायु सेना की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह एक्सरसाइज ऑपरेशनल तालमेल को बेहतर बनाएगी और बेस्ट प्रैक्टिस के लेन-देन को आसान बनाएगी।

रविवार को रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "20 जुलाई 2026 से 07 अगस्त 2026 तक होने वाली एक्सरसाइज पिच ब्लैक, आरएएएफ की सबसे अच्छी, हर दो साल में होने वाली मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का नाम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बड़े, कम आबादी वाले इलाकों में रात में उड़ान भरने पर जोर देने से पड़ा है।"

इसमें आगे कहा गया, "इस एक्सरसाइज के 45 साल के लंबे इतिहास में, इस एडिशन में बड़ी संख्या में सेनाएं हिस्सा ले रही हैं, जो मुश्किल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट और मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए मिलिट्री के लोगों को एक साथ ला रही हैं।"

आईएएफ की टुकड़ी में पायलट, इंजीनियर, टेक्नीशियन, कंट्रोलर और दूसरे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जैसे बहुत स्किल्ड एयर वॉरियर्स शामिल हैं। यह टुकड़ी राफेल मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेगी, जिसे कॉम्बैट सपोर्ट रोल में सी-17 ग्लोबमास्टर-III और आईएल-78 एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का समर्थन मिलेगा।

इस एक्सरसाइज के जरिए, हिस्सा लेने वाली सेनाओं को इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने, फोर्स इंटीग्रेशन को मजबूत करने और वैश्विक परिदृश्य में मिलकर ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करने का मौका मिलेगा।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "एक्सरसाइज पिच ब्लैक 26 लंबी दूरी पर हवाई अभियानों को वैलिडेट करने, मल्टीनेशनल इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रोफेशनल साझेदारी को मजबूत करने का एक शानदार मौका देता है।"

इसमें आगे कहा गया, "इस एक्सरसाइज से हिस्सा लेने वाली एयर फोर्स को एक असली और मुश्किल मल्टीनेशनल माहौल में काम करने में मदद मिलेगी, जिससे ऑपरेशनल तालमेल और आपसी समझ बढ़ेगी। आईएएफ ने पहले भी इस एक्सरसाइज के 2018, 2022 और 2024 संस्करण में हिस्सा लिया है, जिससे रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की उसकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित होती है।"

--आईएएनएस

केके/पीएम