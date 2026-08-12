एंड्रास बाका चुने गए हंगरी के नए राष्ट्रपति, 140 वोटों का मिला समर्थन

बुडापेस्ट, 11 अगस्त (आईएएनएस)। हंगरी की संसद ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रमुख एंड्रास बाका को देश का नया राष्ट्रपति चुना।

73 साल के बाका चुनाव में एकमात्र उम्मीदवार थे। उन्हें गुप्त मतदान में 140 वोट मिले। शनिवार को सत्तारूढ़ तिस्जा पार्टी ने उन्हें नामित किया था, जिसके पास बिना विपक्ष के समर्थन के राष्ट्रपति चुनने के लिए जरूरी दो-तिहाई संसदीय बहुमत है।

तिस्जा पार्टी ने एक बयान में कहा कि पार्टी के संसदीय गुट ने तीन लोगों की शॉर्टलिस्ट में से गुप्त मतदान के जरिए बाका को चुना। हंगरी के कानून के तहत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मतदान में जाने के लिए कम से कम एक-पांचवें सांसदों यानी 40 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बाका 1991 से 2008 तक यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में न्यायाधीश रहे। इसके बाद 2009 में हंगरी की संसद ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष चुना था।

2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान की फिडेज सरकार द्वारा लाए गए न्यायिक सुधारों के बाद उनका कार्यकाल बीच में ही खत्म कर दिया गया था। इसके बाद बाका हंगरी के शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करते रहे।

तिस्जा ने कहा कि बाका ने लगातार कानून के राज, न्यायिक आजादी और शक्तियों के बंटवारे का बचाव किया है। पूर्व राष्ट्रपति तामस सुल्योक का कार्यकाल 20 जुलाई की आधी रात को हंगरी के फंडामेंटल लॉ के 17वें संशोधन के तहत खत्म हो गया।

संसद की स्पीकर एग्नेस फॉर्स्टहोफर अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रही हैं। फंडामेंटल लॉ के तहत, पार्लियामेंट को 30 दिनों के अंदर नया प्रेसिडेंट चुनना होता है।

पिछले हफ्ते संसद की वेबसाइट पर पब्लिश हुए एक डॉक्यूमेंट में, तिस्जा के लीडर एंड्रिया बुजदोसो ने अपील की कि राष्ट्रपति चुनाव को 10-11 अगस्त को होने वाले एक खास संसदीय सत्र के एजेंडा में जोड़ा जाए। तिस्जा ने 11 अगस्त को वोटिंग कराने का भी प्रस्ताव दिया।

प्रधानमंत्री पीटर मग्यार ने बुधवार को ही कहा कि वह बाका से मिले थे। एक फेसबुक पोस्ट में, पीएम मग्यार ने बाका को यूरोपीय कानून और संवैधानिक मामलों को लेकर हंगरी के सबसे सम्मानित विशेषज्ञों में से एक बताया और कहा कि दोनों के पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है।" हालांकि, उन्होंने इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दी।

--आईएएनएस

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