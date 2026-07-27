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डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट पैटिनसन के ब्रेकअप पर जब जेनिफर लॉरेंस ने तोड़ी थी चुप्पी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 27, 2026, 03:32 AM
डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट पैटिनसन के ब्रेकअप पर जब जेनिफर लॉरेंस ने तोड़ी थी चुप्पी

लॉस एंजेलिस, 27 जुलाई (आईएएनएस)। हॉलीवुड अदाकारा जेनिफर लॉरेंस का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनिफर और रॉबर्ट के ब्रेकअप पर तीखी टिप्पणी की थी। इसे लेकर हॉलीवुड अदाकारा की प्रतिक्रिया दी थी जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

यह वीडियो लोकप्रिय चैट शो 'द ग्राहम नॉर्टन शो' का है, जिसमें उन्होंने अभिनेता रॉबर्ट पैटिनसन और अभिनेत्री क्रिस्टन स्टीवर्ट के ब्रेकअप के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया का जिक्र किया था।

बता दें, रॉबर्ट पैटिनसन और क्रिस्टन स्टीवर्ट ने फिल्म 'ट्वाइलाइट' सीरीज में साथ काम किया था और दोनों करीब पांच वर्षों तक रिश्ते में रहे। हालांकि, 2013 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। उस समय उनका ब्रेकअप हॉलीवुड की सबसे चर्चित बातों में से एक था।

वीडियो में शो के होस्ट ने जेनिफर से पूछा कि उनके और रॉबर्ट पैटिनसन के बीच एक समानता है। शो होस्ट ने कहा, "आप दोनों ने बहुत कम उम्र में बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। रॉबर्ट ने 'ट्वाइलाइट' से और आपने 'हंगर गेम्स' से। क्या इस अनुभव ने आप दोनों के बीच कोई खास जुड़ाव बनाया, या फिर वह सिर्फ अतीत की बात बनकर रह गया?"

इस सवाल का जवाब देते हुए जेनिफर ने रॉबर्ट के ब्रेकअप का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्रिस्टन स्टीवर्ट से जुड़ी तस्वीरें सामने आने के महज तीन दिन बाद ही इस मुद्दे पर काफी चर्चा होने लगी थी। जेनिफर ने कहा, "युवा लोग गलतियां करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार-बार कह रहे थे कि रॉबर्ट को क्रिस्टन को छोड़ देना चाहिए और वह उससे बेहतर साथी ढूंढ़ सकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर लंबा-चौड़ा बयान दिया था।"

दरअसल, उस समय डोनाल्ड ट्रंप राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी मुखर रहते थे। उन्होंने रॉबर्ट पैटिनसन और क्रिस्टन स्टीवर्ट के रिश्ते को लेकर कई पोस्ट किए थे। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से रॉबर्ट को सलाह दी थी कि वह क्रिस्टन स्टीवर्ट के साथ दोबारा रिश्ता न रखें और आगे बढ़ जाएं।

वहीं, जेनिफर लॉरेंस का यह पुराना इंटरव्यू अब एक बार फिर इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को साझा करते हुए उस दौर को याद कर रहे हैं, जब हॉलीवुड सितारों की निजी जिंदगी पर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियां भी सुर्खियां बनती थीं। वीडियो के दोबारा वायरल होने के बाद एक बार फिर ट्रंप की उस समय की टिप्पणियों और रॉबर्ट-क्रिस्टन के चर्चित रिश्ते को लेकर इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई है।

बता दें, क्रिस्टन और रॉबर्ट हॉलीवुड के चर्चित कपल थे। हालांकि, जुलाई 2012 में उनके रिश्ते में बड़ा विवाद उस समय खड़ा हो गया, जब क्रिस्टन स्टीवर्ट की फिल्म 'स्नो व्हाइट एंड द हंट्समैन' के निर्देशक रूपर्ट सैंडर्स के साथ अंतरंग तस्वीरें सामने आईं। उस समय रूपर्ट सैंडर्स शादीशुदा थे। तस्वीरें वायरल होने के बाद क्रिस्टन को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा।

विवाद बढ़ने पर क्रिस्टन स्टीवर्ट ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि उनके इस कदम से रॉबर्ट पैटिनसन और उनके करीबियों को गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा है और वह रॉबर्ट से प्यार करती हैं।

इस घटना के बाद रॉबर्ट और क्रिस्टन कुछ समय के लिए अलग हो गए। हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को दोबारा मौका दिया, लेकिन आखिरकार 2013 में उनका स्थायी ब्रेकअप हो गया।

--आईएएनएस

केके/एएस