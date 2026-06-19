डेमोक्रेट सीनेटर ने ईरान के साथ ज्ञापन समझौते पर उठाए सवाल, कहा कि इस डील से कई अहम मुद्दे अनसुलझे रह गए

वाशिंगटन, 19 जून (आईएएनएस)। डेमोक्रेटिक के वरिष्ठ नेता मार्क वार्नर ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ नए साइन किए गए समझौते की रणनीतिक मूल्यों पर सवाल उठाया है। डेमोक्रेटिक नेता का कहना है कि इस समझौते से तेहरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क और भविष्य की परमाणु गतिविधियां अनसुलझी रहेंगी, जबकि ईरानी सरकार को इससे काफी आर्थिक राहत मिलेगी।

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वार्नर ने मीडिया को बताया कि ट्रंप और ईरान के बीच एक दिन पहले हस्ताक्षर किया गया ज्ञापन समझौता उन कई मकसदों को हासिल करने में विफल रहा, जिन्हें सरकार ने लड़ाई की शुरुआत में बताया था।

वार्नर ने कहा, "हम इस लड़ाई में 111 दिन से हैं। एक बात जो हम बिल्कुल जानते हैं, वह यह है कि अमेरिका बेहतर नहीं हुआ है, हमारे लोग बेहतर नहीं हुए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हुई है।"

सीनेट इंडिया कॉकस के वर्तमान सह-अध्यक्ष और इंटेलिजेंस पर सीनेट की खुफिया मामलों की चयन समिति के उप-उपाध्यक्ष वार्नर ने कहा कि ईरान इस लड़ाई से कई लोगों की उम्मीद से ज्यादा मजबूत स्थिति में उभरा है।

उन्होंने कहा, "ईरान ने अमेरिका और इजरायल दोनों का सामना किया और कम से कम उन्हें टाई तक खेला। और दुर्भाग्य से, मुझे लगता है कि हमें इसकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी।"

उन्होंने कहा, "ईरान ने अमेरिका और इजरायल, दोनों का मुकाबला किया और कम से कम मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। दुर्भाग्य से हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मेरा मानना है कि इसका प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलेगा।"

वार्नर ने कहा कि समझौते का यह नियम कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, तेहरान की लंबे समय से चली आ रही पब्लिक पोजीशन से बहुत कम बदलाव दिखाता है। उन्होंने कहा, "पिछले 15 से 20 सालों से ईरानी सरकार की यही स्थिति रही है। इसमें कुछ भी नया नहीं है।"

उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का कोई जिक्र न होने की भी आलोचना की। ईरान के लिए बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका की ट्रंप सरकार की मुख्य चिंता रही थी।

वार्नर ने कहा, "ट्रंप ने शुरू में जो बातें कही थीं, उनमें से एक यह थी कि हमें उनकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं से छुटकारा पाना होगा। और फिर इस समझौते में मिसाइलों का जिक्र तक नहीं है।"

सीनेटर ने आगे कहा कि एमओयू में होर्मुज स्ट्रेट के बारे में बताया गया था, जो दुनिया के सबसे जरूरी ऊर्जा ट्रांजिट रास्तों में से एक है, लेकिन इसकी अहमियत पर सवाल उठाया गया था।

उन्होंने कहा, "खैर, होर्मुज स्ट्रेट युद्ध शुरू होने से पहले ही खुला था।"

वार्नर ने इस बात पर भी चिंता जताई कि इस समझौते में मिडिल ईस्ट में काम कर रहे ईरान-समर्थित समूहों के बारे में बात नहीं की गई और कहा, "हम भी इस युद्ध में शामिल थे। ट्रंप ने कहा कि 'हमें इस इलाके में ईरानी प्रॉक्सी को रोकना होगा,' जैसे हिज्बुल्लाह, यमन में हूती। इस समझौते में प्रॉक्सी का जिक्र तक नहीं है।"

वार्नर के अनुसार, प्रतिबंधों में ढील से तेहरान को काफी नए रिसोर्स मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, "ये समझौता ईरान के कुछ तेल पर लगे प्रतिबंध को तुरंत हटा देता है। इसका मतलब है कि अरबों डॉलर ईरानी सरकार को मिल जाएंगे।"

सीनेटर ने कहा कि इस डील से संघर्ष का मुख्य मुद्दा अनसुलझा रह गया। उन्होंने कहा, "आप जानते हैं, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ईरान को परमाणु हथियार न मिले। खैर, वे इस बारे में 60 दिनों तक बात करेंगे।"

वार्नर ने यह भी चिंता जताई कि इस समझौते से ईरान के नेतृत्व पर दबाव कम हो सकता है, भले ही देश के अंदर बहुत ज्यादा अशांति हो। एमओयू असल में अमेरिका को आगे से ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल न देने के लिए प्रतिबद्ध करता है।

--आईएएनएस

केके/पीएम