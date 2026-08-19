चीन का छांगअ-7 चंद्रयान जल्द ही प्रक्षेपित होगा

बीजिंग, 19 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी समानव स्पेस एंजेंसी के अनुसार चीन का छांगअ-7 चंद्रयान जल्द ही उचित समय पर प्रक्षेपित किया जाएगा।

परिचय के अनुसार, छांगअ-7 अंतरिक्ष यान और लॉन्ग मार्च-5 वाई14 रॉकेट के संयोजन को दक्षिण चीन के हाईनान प्रांत में स्थित वनछांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल पर लॉन्चिंग पैड पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है।

बाद में योनजानुसार प्रक्षेपण से पहले विभिन्न जांच, संयुक्त परीक्षा और प्रणोदक भरने का कार्य किया जाएगा।

छांगअ-7 चंद्रयान का मुख्य कार्य ऊंची सटीकता से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, मूविंग, उछाल तथा स्थायी रूप से छायादार क्रेटर्स के अंवेषण में कुंजीभूत तकनीकी महारत हासिल करना और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पर्यावरण और संसाधन का पर्यवेक्षण करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग चलाना है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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