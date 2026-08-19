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अन्तरराष्ट्रीय

चीन ने रॉकेट के पहले चरण को जमीन पर सफलतापूर्वक उतारा

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(Updated )
चीन

बीजिंग, 19 अगस्त (आईएएनएस)। चीन ने बुधवार सुबह पुन: प्रयोज्य रॉकेट चूछ्य्व-3 का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही चीन ने रॉकेट के पहले चरण को जमीन पर सफलतापूर्वक उतारने की पहली उपलब्धि हासिल की।

चूछ्य्वे-3 वाई2 वाहक रॉकेट ने उत्तर पश्चिमी चीन के तोंगफंग वाणिज्यिक अंतरिक्ष नवाचार पायलट क्षेत्र से सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर पेइचिंग समय के अनुसार उड़ान भरी। प्रक्षेपण के बाद रॉकेट के पहले चरण को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया योजना के अनुसार पूरी हुई।

इसके साथ ही यह मिशन पूरी तरह सफल रहा। यह मिशन 10 जुलाई को समुद्र में लॉन्ग मार्च 10बी के पहले चरण को सफलतापूर्वक उतारने के बाद किया गया है।

इसके साथ ही, यह तैनाती योग्य लैंडिंग लेग्स की मदद से रॉकेट के पहले चरण को जमीन पर नियंत्रित तरीके से उतारने का चीन का पहला सफल प्रयास है। इसे चीन की पुन: प्रयोज्य रॉकेट तकनीक के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/