चीन की राष्ट्रीय रेलवे ने इस साल के पहले सात महीनों में 2 अरब 35 करोड़ टन माल का परिवहन किया

बीजिंग, 19 अगस्त (आईएएनएस)। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड से मिली खबर के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक, राष्ट्रीय रेलवे ने कुल 2 अरब 35 करोड़ टन माल परिवहन किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 0.7 प्रतिशत अधिक है।

प्रतिदिन औसतन 1,87,000 गाड़ियां लोड हुईं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 2.1 प्रतिशत अधिक हैं। इससे समाज भर में रसद लागत को कम करने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्थिर संचालन को सुनिश्चित करने में विश्वसनीय सहायता मिलती है।

रेलवे विभाग राष्ट्रव्यापी रेलवे नेटवर्क और केंद्रीकृत एवं एकीकृत प्रेषण एवं कमान के लाभों का पूर्णतया उपयोग करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियों के परिवहन को प्राथमिकता देते हैं और सुनिश्चित करते हैं, जिससे तीव्र और कुशल वितरण सुनिश्चित होता है।

इसके साथ ही, रेलवे विभाग ने सुधार और नवाचार को और गहरा किया और बहुविध परिवहन का जोरदार विकास किया।

इसके अलावा, चीन-यूरोप (एशिया) मालगाड़ी सेवा लगातार सुचारू रूप से चलती रही। जनवरी से जुलाई तक, चीन-यूरोप (एशिया) के बीच 21,570 मालगाड़ियां चलाई गईं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 10.3 प्रतिशत की वृद्धि रही है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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