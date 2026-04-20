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Consumer Market Growth : हाईनान में छठा चीन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता उत्पाद एक्सपो संपन्न

हैनान एक्सपो में रिकॉर्ड भागीदारी, चीन के उपभोक्ता बाजार की बढ़ती ताकत उजागर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 20, 2026, 05:01 AM
हाईनान में छठा चीन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता उत्पाद एक्सपो संपन्न

बीजिंग: 18 अप्रैल को, छह दिवसीय छठा चीन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता उत्पाद एक्सपो (हाईनान एक्सपो) दक्षिण चीन के हैनान प्रांत की राजधानी हाईखोउ में संपन्न हुआ। एक्सपो के आयोजकों से मिली जानकारी के अनुसार, इस आयोजन ने कुल आगंतुकों की संख्या, एक दिन में आगंतुकों की संख्या, कुल प्रदर्शनी क्षेत्रफल और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनों के अनुपात के मामले में नए रिकॉर्ड स्थापित किए, जो चीन के उपभोक्ता बाजार की मजबूत जीवंतता और खुलेपन को दर्शाते हैं।

जानकारी के अनुसार, इस वर्ष के हाईनान एक्सपो का कुल प्रदर्शनी क्षेत्रफल 1,43,000 वर्ग मीटर तक पहुंच गया, जो पिछले सत्र की तुलना में 13,000 वर्ग मीटर अधिक है। एक्सपो में 67 देशों और क्षेत्रों के 3,413 उपभोक्ता ब्रांडों ने भाग लिया, जिनमें अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनों का हिस्सा 65 प्रतिशत रहा, जो पिछले सत्र की तुलना में 20 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि है।

 

एक्सपो में दर्शकों की भागीदारी काफी अधिक रही और कुल मिलाकर 3,40,000 से अधिक आगंतुक पहुंचे। 18 अप्रैल को मुख्य स्थल पर ही एक दिन में 60,000 से अधिक आगंतुक आए, जिससे कुल उपस्थिति और एक दिन की उपस्थिति, दोनों के लिए नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने।

 

बताया गया है कि एक्सपो के दौरान आयोजकों ने आपूर्ति और मांग के बीच कुशल सहयोग स्थापित करने के लिए 10 मिलान कार्यक्रम आयोजित किए।

 

इसके अलावा, इस वर्ष के उपभोक्ता एक्सपो में 11 आधिकारिक कार्यक्रमों और 56 सहायक कार्यक्रमों सहित कुल 67 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही उपभोक्ता क्षेत्र पर 11 उद्योग रिपोर्ट भी जारी की गईं।

 

एक्सपो में भाग लेने वाले पेशेवरों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के बावजूद उपभोक्ता उत्पाद एक्सपो का विस्तार वर्ष दर वर्ष होता जा रहा है। यह लगातार अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों को अपने पहले लॉन्च, अनावरण और प्रदर्शनों के लिए आकर्षित कर रहा है। विशेष रूप से, इस वर्ष के एक्सपो में बड़ी संख्या में नए उत्पादों का अनावरण किया गया, जो चीनी उपभोक्ता बाजार के प्रति अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के बढ़ते महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

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