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अन्तरराष्ट्रीय

कोलंबिया में चीनी सरकार की ओर से आपातकालीन मानवीय राहत सामग्री पहुंची

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(Updated )
कोलंबिया

बीजिंग, 19 अगस्त (आईएएनएस)। स्थानीय समयानुसार 18 अगस्त की दोपहर को, चीनी सरकार द्वारा कोलंबिया को भेजी गई भूकंप राहत सामग्री कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के एल डोराडो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची।

कोलंबिया में चीनी राजदूत चू चिंगयांग ने कोलंबियाई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी, विदेश मंत्रालय और स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हवाई अड्डे पर स्वागत समारोह आयोजित किया।

चीनी पक्ष की ओर से अपने भाषण में चू चिंगयांग ने कहा कि चीनी और कोलंबियाई टीमों ने कठिनाइयों को पार करते हुए, दिन-रात काम किया और सहायता सामग्री के सुचारू आगमन को सुनिश्चित करने के लिए घनिष्ठ सहयोग किया। यह चीन और कोलंबिया के बीच गहरे जनसमर्थन और मजबूत मित्रता का पूर्ण प्रदर्शन है, और द्विपक्षीय संबंधों के पारस्परिक रूप से लाभकारी स्वरूप को दर्शाता है।

कोलंबियाई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के निदेशक डेविड सैंटियागो तामायो ने उसी दिन एक वीडियो संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सामग्री कोलंबिया के कठिन समय में चीनी सरकार और जनता द्वारा दिए गए समर्थन को दर्शाती है, और कोलंबिया स्थानीय सरकारों और राहत एजेंसियों के साथ समन्वय करके सामग्री के उचित वितरण को सुनिश्चित करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/