China Economic Growth : वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच चीनी अर्थव्यवस्था बनी स्थिरता की मजबूत आधारशिला

बीजिंग: बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिमों और अस्थिर ऊर्जा बाजारों की पृष्ठभूमि में, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि वह उथल-पुथल के बीच स्थिरता बनाए रख सके। 15वीं पंचवर्षीय योजना की पहली तिमाही में चीन का आर्थिक प्रदर्शन इसी दिशा को दर्शाता है।

चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) के अधीनस्थ चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क (सीजीटीएन) द्वारा किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार, 89.3% उत्तरदाताओं का मानना है कि अशांत समय में चीन की निश्चितता का मूल्य लगातार बढ़ रहा है।

इस वर्ष की पहली तिमाही में चीन की आर्थिक वृद्धि 5% तक पहुंच गई, जो वार्षिक वृद्धि पूर्वानुमान सीमा के ऊपरी स्तर पर है। इसी अवधि के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वर्ष के लिए अपने वैश्विक आर्थिक वृद्धि पूर्वानुमान को घटाकर 3.1% कर दिया। 89.8% उत्तरदाताओं का मानना है कि यह तुलना चीनी अर्थव्यवस्था के मजबूत लचीलेपन को और अधिक उजागर करती है। 79.8% उत्तरदाताओं ने कहा कि इस विशाल अर्थव्यवस्था की स्थिर वृद्धि, अनिश्चितताओं से घिरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक स्थिर शक्ति बन गई है।

विशिष्ट आर्थिक आंकड़ों पर नज़र डालें तो पहली तिमाही में चीन की सेवा खुदरा बिक्री में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.5% की वृद्धि हुई, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं की कुल खुदरा बिक्री में 2.4% की वृद्धि दर्ज की गई। सर्वेक्षण में 86.9% उत्तरदाताओं का मानना है कि वीज़ा-मुक्त नीतियों के अनुकूलन, सेवा उपभोग के उन्नयन और विविध उपभोग परिदृश्यों जैसे कई सकारात्मक परिवर्तनों के साथ चीन के उपभोक्ता बाजार की निहित क्षमता तेजी से सामने आ रही है। 84.3% उत्तरदाताओं ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे निवेश और निर्यात आधारित मॉडल से आगे बढ़कर उपभोग, नवाचार और सेवा जैसे विविध कारकों द्वारा समर्थित हो रही है।

यह उल्लेखनीय है कि पहली तिमाही में चीन का कुल आयात और निर्यात 110 खरब युआन से अधिक रहा, जो वार्षिक आधार पर 15% की वृद्धि को दर्शाता है। 15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से ही चीन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता उत्पाद एक्सपो (सीआईसीपीई) और कैंटन मेले जैसी प्रमुख प्रदर्शनियों ने वैश्विक उद्यमों का ध्यान आकर्षित किया है, और "चीन का कारखाना" धीरे-धीरे "विश्व बाजार" में बदल रहा है।

उत्तरदाताओं का मानना है कि चीन की मजबूत आर्थिक वृद्धि, उच्च स्तरीय खुलेपन के विस्तार के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता से गहराई से जुड़ी हुई है। 81.2% उत्तरदाताओं ने कहा कि बढ़ते वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद और एकतरफा दादागिरी के बावजूद, चीनी बाजार ने मजबूत प्रतिस्पर्धात्मकता और अपूरणीय मूल्य का प्रदर्शन किया है। 85.1% उत्तरदाताओं ने अपने देशों और चीन के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग का समर्थन किया।

यह सर्वेक्षण सीजीटीएन के अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और रूसी प्लेटफार्मों पर प्रकाशित किया गया। 24 घंटों के भीतर 5,242 इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने मतदान में भाग लिया और अपनी राय व्यक्त की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस