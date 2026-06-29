छिंगचो परीक्षण अंतरिक्ष यान के दूसरे बैच के कक्षीय परीक्षण परिणाम प्रसारित

बीजिंग, 29 जून (आईएएनएस)। चीन विज्ञान अकादमी के सूक्ष्म उपग्रह नवाचार अनुसंधान संस्थान के मुख्य समन्वय में विकसित किए गए छिंगचो परीक्षण अंतरिक्ष यान के दूसरे बैच के कक्षीय परीक्षण परिणाम जारी किए गए हैं।

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यह नए बैच के परिणाम अंतरिक्ष सटीक परीक्षण, अंतरिक्ष कार्य में लागत कटौती और दक्षता वृद्धि, भविष्य के अंतरिक्ष अस्पताल, अंतरिक्ष जीव संवर्धन जैसे कई क्षेत्रों को कवर करते हैं। ये परिणाम चीन में नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के व्यावहारिक उपयोग, चीनी अंतरिक्ष स्टेशन के सुरक्षित और कुशल संचालन-रखरखाव, साथ ही अंतरिक्ष संसाधनों के उपयोग के लिए ठोस तकनीकी आधार प्रदान करेंगे।

छिंगचो परीक्षण अंतरिक्ष यान को इस वर्ष मार्च में सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया है, इसका डिजाइन जीवनकाल 3 वर्ष का है। श्रृंखलाबद्ध महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परीक्षणों को पूरा करने के बाद, वर्ष 2027 में अंतरिक्ष यान का अंतिम उपयोगी मॉडल प्रक्षेपित किया जाएगा, जो चीनी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ऊपरी कक्षा में माल परिवहन सेवा प्रदान करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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