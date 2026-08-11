चीन वर्ष 2030 तक बुनियादी तौर पर कोयला उद्योग की आधुनिक प्रणाली स्थापित करेगा

बीजिंग, 11 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग और राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन ने हाल में कोयला उद्योग के विकास के लिए '15वीं पंचवर्षीय योजना' जारी की। इसमें वर्ष 2030 तक बुनियादी तौर पर कोयला उद्योग की आधुनिक प्रणाली स्थापित करने आदि मुख्य लक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

बताया जाता है कि कोयला चीन का बुनियादी ऊर्जा स्रोत है। कोयला उद्योग की आधुनिक प्रणाली की स्थापना मजबूत ऊर्जा देश बनाने और नवीन ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए मजबूत समर्थन देगी।

14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन में कोयला विकास का खाका बेहतर बनाया गया। कोयले का उत्पादन 4.85 अरब टन तक पहुंच गया। कोयला उद्योग के ढांचे में सुधार आया।

15वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कोयला उद्योग के विकास के लिए बदलाव का अहम दौर है। कोयले की खपत उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी। चीन कोयला विकास के स्थानिक लेआउट को बेहतर बनाएगा, कोयला उद्योग के ढांचे को बेहतर बनाने और उसे अपग्रेड करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा, कोयले के उत्पादन, आपूर्ति, भंडारण व बिक्री प्रणाली का विकास मजबूत करेगा, कोयला खदान का बुद्धिमान उन्नयन बढ़ाएगा, कोयला क्षेत्र में हरित और कम कार्बन वाला बदलाव तेज करेगा, कोयले के स्वच्छ व कुशल उपयोग मजबूत करेगा, कोयला उद्योग में तकनीकी नवाचार की क्षमता बढ़ाएगा, कोयला उत्पादन में सुरक्षा प्रबंधन मजबूत करेगा और उद्योग प्रशासन का आधुनिकीकरण स्तर उन्नत करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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