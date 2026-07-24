चीनी उप विदेश मंत्री मा छाओश्वू ने अमेरिका का दौरा किया

बीजिंग, 24 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के निमंत्रण पर, चीनी उप विदेश मंत्री मा छाओश्वू ने 22 से 23 जुलाई तक अमेरिका का दौरा किया।

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इस दौरान, मा छाओश्वू ने अमेरिकी उप-विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ के साथ बातचीत की, व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में एशियाई मामलों के वरिष्ठ निदेशक इवान कनापथी और रक्षा मंत्रालय के उप-मंत्री एल्ब्रिज कोल्बी से मुलाकात की। साथ ही अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों से चर्चा की और चीन व अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने और दोनों देशों के बीच रचनात्मक, रणनीतिक और स्थिर संबंध बनाने की दिशा में आगे बढ़ने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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