चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में करेंगे अमेरिका का दौरा, व्हाइट हाउस में ट्रंप से होगी मुलाकात

वाशिंगटन, 24 जुलाई (आईएएनएस)। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (स्थानीय समय) को कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सितंबर में व्हाइट हाउस आने की उम्मीद है।

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इससे व्यापार, तकनीक और सुरक्षा को लेकर रणनीतिक कॉम्पिटिशन के बीच दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के नेताओं के बीच एक और उच्चस्तरीय बैठक की योजना का संकेत मिलता है।

शी जिनपिंग के दौरे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में 2025 वर्ल्ड सीरीज चैंपियन लॉस एंजिल्स डोजर्स की मेजबानी करते हुए कही। उन्होंने खिलाड़ियों को नए बने व्हाइट हाउस के मैदान और ओवल ऑफिस दिखाते हुए आने वाले दौरे का जिक्र किया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "तीन हफ्ते पहले किंग चार्ल्स यहां आए थे। अगले तीन हफ्ते में राष्ट्रपति शी आ रहे हैं। वह सितंबर में यहां आने वाले हैं।"

उन्होंने कहा, "हम दुनिया के सबसे ताकतवर ऑफिस, ओवल ऑफिस से कुछ ही कदम दूर हैं, जहां सब कुछ शुरू होता है, खत्म होता है और शुरू होता है।"

ट्रंप ने कहा, "हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली कार्यालय, ओवल ऑफिस से बस कुछ कदम दूर हैं। वहीं से सब कुछ शुरू होता है, खत्म होता है और फिर से शुरू होता है।"

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "बातचीत के लिए यह शानदार जगह है, क्योंकि जब लोग ओवल ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो वे थोड़ा असहज और भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे समय में उनके साथ बातचीत करना मेरे लिए सबसे अच्छा मौका होता है।"

हालांकि, ट्रंप ने प्रस्तावित बैठक, उसके एजेंडे या किसी संभावित समझौते के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।

इससे पहले गुरुवार को 'रेटपेयर प्रोटेक्शन प्लेज' कार्यक्रम में ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक प्रतिस्पर्धा का जिक्र करते हुए शी जिनपिंग के प्रस्तावित दौरे का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति शी 24 सितंबर को यहां आ रहे हैं। जब मैं बीजिंग गया था, तब भी इस पर बात हुई थी और अब फिर से इस पर चर्चा होगी।"

ट्रंप ने दावा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अमेरिका अभी भी चीन से आगे है। उन्होंने कहा कि इस बढ़त को बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जरूरी होगा।

व्हाइट हाउस में लॉस एंजिलिस डॉजर्स टीम का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड सीरीज जीतने पर टीम की जमकर तारीफ की।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "इस मशहूर फ्रेंचाइजी के गौरवशाली इतिहास में पहली बार आपने लगातार दो बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है।"

उन्होंने जापान के स्टार बेसबॉल खिलाड़ी शोहेई ओहतानी की भी विशेष रूप से सराहना करते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय दिग्गज बताया और कहा, "वह कमाल के हैं। हर कोई उनसे प्यार करता है।"

राष्ट्रपति ने ओहतानी की पिचर और बल्लेबाज दोनों भूमिकाओं में असाधारण उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए उनकी दुर्लभ दोहरी क्षमता की तुलना बेसबॉल के महान खिलाड़ी बेब रूथ से की।

उन्होंने कहा, "अगर कोई मुझसे कहता कि कोई खिलाड़ी एक साथ सबसे बेहतरीन पिचर और सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हो सकता है, तो शायद मैं यकीन नहीं करता।" इसके बाद उन्होंने बेब रूथ की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।

वहीं, डॉजर्स के मालिक मार्क वॉल्टर ने टीम की मेजबानी करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त किया। वॉल्टर ने कहा, "हम यहां आकर शुक्रगुजार हैं, एक और शानदार सीजन के बाद, जिसे कई लोग अब तक की सबसे बड़ी वर्ल्ड सीरीज मानते हैं।"

उन्होंने कहा कि लगातार चैंपियनशिप जीतना, "ऑर्गनाइजेशन में हर किसी के टैलेंट, पक्के इरादे और कैरेक्टर को दिखाता है।"

मैनेजर डेव रॉबर्ट्स ने कहा कि क्लब को उम्मीद है कि वह तीन दशकों से ज़्यादा समय में लगातार तीन वर्ल्ड सीरीज टाइटल जीतने वाली पहली मेजर लीग बेसबॉल टीम बनेगी।

रॉबर्ट्स ने कहा, "हम तीसरी बार जीतना चाहते हैं।"

बाद में ट्रंप ने टीम को यादगार व्हाइट हाउस चैलेंज कॉइन दिए और फिर खिलाड़ियों को ओवल ऑफिस में बुलाया और इसे दुनिया का सबसे ताकतवर ऑफिस बताया।

--आईएएनएस

केके/पीएम