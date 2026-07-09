चीनी प्रतिनिधि मंडल ने ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की बैठक में भाग लिया

बीजिंग, 9 जुलाई (आईएएनएस)। 8 से 9 जुलाई तक अखिल चीन महिला संघ के उपाध्यक्ष हुआंग श्याओवेइ ने प्रतिनिधि मंडल लेकर भारत के कोचिन में आयोजित ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

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उन्होंने इस बैठक पर नए युग में चीनी विशेषता वाले समाजवाद पर शी चिनफिंग की विचारधारा का परिचय दिया और व्यक्त किया कि चीन विभिन्न पक्षों के साथ चार वैश्विक पहल लागू कर व्यावहारिक सहयोग से महिला विकास का सशक्तीकरण करने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान से सभ्यताओं की पारस्परिक सीख बढ़ाने, समान कार्रवाई से वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन की उपलब्धियां लागू करने और हाथ से हाथ मिलाकर मानवता के साझा भविष्य की ओर बढ़ने को तैयार है।

चीनी प्रतिनिधि मंडल ने चीन के विकास की उपलब्धियां साझा कीं और चीन में आयोजित वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन तथा महिलाओं के सर्वांगीण विकास को इस बैठक के संयुक्त बयान में शामिल कराने के लिए बढ़ावा दिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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