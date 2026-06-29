चीन में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता पहली बार 400 करोड़ किलोवाट पार

बीजिंग, 29 जून (आईएएनएस)। चीनी राजकीय ऊर्जा ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी बिजली के आंकड़ों के अनुसार इस मई के अंत तक देश में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 401 करोड़ किलोवाट थी, जो पिछले साल की समान अवधि से 11 प्रतिशत अधिक थी। यह पहली बार है कि चीन की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 400 करोड़ किलोवाट पार कर गई।

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बता दें कि 401 करोड़ किलोवाट स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता अमेरिका, ईयू, भारत, जापान और रूस की कुल मिलाकर स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता से भी अधिक है।

वर्ष 2010 से 2025 तक चीन की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता की औसत सालाना वृद्धि दर 9.7 प्रतिशत दर्ज हुई, जो अमेरिका के 1.7 प्रतिशत, ईयू के 3.2 प्रतिशत, भारत के 7.1 प्रतिशत, जापान के 2.9 प्रतिशत और रूस के 1.2 प्रतिशत से अधिक थी।

चीनी बिजली उद्यम संघ के सांख्यिकी और डिजिटल इंटेलीजेंस विभाग के उपनिदेशक च्यांग तेपिन ने बताया कि 400 करोड़ किलोवाट पार करना चीन के ऊर्जा विकास के तरीके में गहरे परिवर्तन का साक्षी है। चीन की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 करोड़ किलोवाट से 400 करोड़ किलोवाट तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो साल लगे। इसका मूल कारण सौर ऊर्जा और पवन बिजली समेत नवीन ऊर्जा में धमाकेदार वृद्धि है।

च्यांग तेपिन ने बताया कि 400 करोड़ किलोवाट स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता ने आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए मजबूत आधार रखा है। चीन की प्रयुक्त बिजली मात्रा विश्व में पहले स्थान पर है, पर बिजली सप्लाई पर्याप्त और स्थिर रहती है। यह ऊर्जा सुरक्षा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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