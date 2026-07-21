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चीन में आधुनिक एकीकृत परिवहन प्रणाली बनाई जाएगी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 21, 2026, 04:50 PM
चीन में आधुनिक एकीकृत परिवहन प्रणाली बनाई जाएगी

बीजिंग, 21 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के न्यूज कार्यालय ने मंगलवार को न्यूज ब्रीफिंग का आयोजन किया।

इस मौके पर परिवहन उप मंत्री श्यू छंगक्वांग ने कहा कि चीन में यातायात और परिवहन विकास के नए चरण में प्रवेश कर चुका है। इसका मूल लक्ष्य 15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बुनियादी तौर पर आधुनिक एकीकृत परिवहन प्रणाली स्थापित करना है।

श्यू छंगक्वांग ने कहा कि बुनियादी संस्थापनों के वितरण में सुधार के संदर्भ में चीन मुख्य तौर पर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-बेसिन प्रमुख परिवहन गलियारों का निर्माण बढ़ाएगा। राष्ट्रीय एकीकृत त्रि-आयामी परिवहन नेटवर्क के मुख्य कंकाल की पूर्णता दर 95 प्रतिशत तक पहुंचेगी। चीन लगातार रेलवे, राजमार्ग, जलमार्ग, नागरिक उड्डयन व डाक एक्सप्रेस आदि बुनियादी संस्थापनों का निर्माण बढ़ाएगा और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के निर्माण में तेजी लाएगा।

परिवहन संरचना में सुधार के क्षेत्र में चीन मुख्य रूप से परिवहन बुनियादी संस्थापनों के उन्नयन और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देगा। इसके साथ सिस्टम एकीकरण और संलयन में आधुनिक महानगरीय क्षेत्रों की व्यापक परिवहन प्रणाली में सुधार किया जाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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