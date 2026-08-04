चीन की समुद्री अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिक पर्यावरण और अन्य आंकड़ों ने इस वर्ष की पहली छमाही में प्रभावशाली परिणाम दिखाए

बीजिंग, 4 अगस्त (आईएएनएस)। इस वर्ष की पहली छमाही में, चीन की अर्थव्यवस्था ने अपनी स्थिर और सकारात्मक विकास प्रवृत्ति को जारी रखा। समुद्री अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिक पर्यावरण जैसे कई क्षेत्रों में मुख्य आंकड़ों का उत्कृष्ट प्रदर्शन चीन की अर्थव्यवस्था की मजबूत लचीलता और जीवंतता को दर्शाता है।

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चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 अगस्त को जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि चीन की समुद्री अर्थव्यवस्था ने वर्ष की पहली छमाही में स्थिर वृद्धि हासिल की है। सकल समुद्री जीडीपी 55 खरब युआन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि है, जो पूरे चीन की जीडीपी वृद्धि दर से अधिक है, और विकास के अच्छे लचीलेपन को दर्शाता है।

इसके अलावा, इस वर्ष की पहली छमाही में समुद्री उत्पादों के लिए चीन की आपूर्ति क्षमता में लगातार वृद्धि हुई है। घरेलू समुद्री उत्पाद उत्पादन में पिछले साल के इसी अवधि की तुलना में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें समुद्री मत्स्य पालन उत्पादन में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और समुद्री मत्स्य पालन की आपूर्ति क्षमता में लगातार सुधार जारी रहा।

इस वर्ष की पहली छमाही में, चीन ने प्रदूषण से लड़ने के लिए गहन प्रयास किए हैं और पारिस्थितिक पर्यावरण की गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ है। इस वर्ष की शुरुआत से ही, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्रालय ने पीएम 2.5 की सांद्रता को लगातार कम करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया है और वायु गुणवत्ता में निरंतर सुधार को बढ़ावा दिया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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