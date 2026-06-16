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चीन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष के पहले पांच महीनों में स्थिर और सकारात्मक विकास का रुझान बनाए रखा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 16, 2026, 10:57 AM
चीन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष के पहले पांच महीनों में स्थिर और सकारात्मक विकास का रुझान बनाए रखा

बीजिंग, 16 जून (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों से पता चला कि इस वर्ष जनवरी से मई तक, उत्पादन और आपूर्ति में मामूली वृद्धि के साथ स्थिरता बनी रही, रोजगार और कीमतें सामान्यतः स्थिर रहीं, विदेशी व्यापार में लचीलापन बरकरार रहा और नए विकास कारकों में मजबूती आई, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामान्यतः स्थिर और सकारात्मक विकास का रुझान बना रहा।

औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई और सेवा क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई। जनवरी से मई तक, देश भर में निर्धारित आकार से ऊपर के औद्योगिक उद्यमों के मूल्यवर्धन में साल दर साल 5.4% की वृद्धि हुई; राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र उत्पादन सूचकांक में साल दर साल 4.8% की वृद्धि हुई।

बाजार बिक्री में वृद्धि जारी रही, विशेष रूप से सेवा और खुदरा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई। जनवरी से मई तक, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कुल खुदरा बिक्री में साल दर साल 2.8% की वृद्धि हुई।

रोजगार की स्थिति आम तौर पर स्थिर रही और उपभोक्ता कीमतों में मामूली वृद्धि हुई। जनवरी से मई तक, राष्ट्रीय शहरी सर्वेक्षण बेरोजगारी दर औसतन 5.2% रही।

कुल मिलाकर, मई में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हुई, जो निरंतर लचीलेपन को दर्शाती है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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