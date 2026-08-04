चीन के ओपन सोर्स एआई मॉडल पर दुनिया की बढ़ती दिलचस्पी

बीजिंग, 4 अगस्त (आईएएनएस)। हाल के दिनों में अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून, ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स और जर्मन अखबार डाई जीट ने चीन के एआई उद्योग पर प्रमुख रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। इन रिपोर्टों के मुताबिक, चीनी कंपनियों द्वारा विकसित उच्च प्रदर्शन वाले ओपन सोर्स एआई मॉडल को वैश्विक बाजार में लगातार मान्यता मिल रही है और उनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।

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इसी क्रम में, एसोसिएटेड प्रेस और डाई जीट ने चीनी कंपनी मूनशॉट एआई के किमी के3 मॉडल पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार, इस मॉडल को अमेरिका समेत कई देशों के डेवलपर्स अपना रहे हैं। इसकी बढ़ती लोकप्रियता ने अमेरिकी टेक कंपनियों की चिंता भी बढ़ा दी है। ओपन-आई और एंथ्रोपिक जैसी क्लोज्ड सोर्स कंपनियों ने इस मुद्दे पर अमेरिकी सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।

वहीं, 179 अमेरिकी कंपनियों ने व्हाइट हाउस को पत्र लिखकर विदेशी ओपन सोर्स मॉडल तक स्टार्टअप्स की पहुंच रोकने के प्रयासों का विरोध किया है। उनका कहना है कि ऐसा कदम प्रतिस्पर्धा को कमजोर करेगा।

वहीं, फॉर्च्यून ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीनी कंपनियां अपने एआई मॉडल मुफ्त में उपलब्ध करा रही हैं। साथ ही, अमेरिका की बढ़ती संरक्षणवादी नीतियों के चलते आने वाले समय में चीनी एआई मॉडल की मांग और बढ़ सकती है।

इसके अलावा, फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन एआई विकास का एक वैकल्पिक मॉडल पेश कर रहा है। इसके तहत ओपन सोर्स मॉडल के जरिए एआई तकनीक को अधिक लोगों तक पहुंचाने के साथ-साथ विकासशील देशों को हजारों प्रशिक्षण अवसर और एआई अनुप्रयोग केंद्र उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी क्लोज्ड सोर्स मॉडल वैश्विक दक्षिण के अधिकांश देशों के लिए काफी महंगे हैं। ऐसे में प्रस्तावित विश्व एआई सहयोग संगठन चीन की तकनीक और ओपन सोर्स एआई मॉडल को इन देशों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मंच बन सकता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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