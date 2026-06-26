चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने पैसिफिक में अपनी कोशिशें बढ़ाईं

वाशिंगटन, 26 जून (आईएएनएस)। ट्रंप सरकार ने कहा कि वह पैसिफिक आइलैंड्स में अपने कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा एंगेजमेंट को बढ़ा रहा है ताकि इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके। ट्रंप सरकार ने इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी बताया है।

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पूर्वी एशियाई और पैसिफिक मामलों के राज्य के सहायक सचिव माइकल जी. डीसोम्ब्रे ने पूर्व एशिया और पैसिफिक पर हाउस फॉरेन अफेयर्स सब-कमेटी को बताया कि राज्य विभाग ने पैसिफिक को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक बनाया है।

डीसोम्ब्रे ने कहा, "यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर राज्य विभाग बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है।"

उन्होंने कहा कि वाशिंगटन की रणनीति का मुख्य उद्देश्य प्रशांत द्वीपीय देशों की क्षमता और लचीलेपन को मजबूत करना है, साथ ही उन्हें चीन के तेजी से बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव का एक व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध कराना भी है।

डीसोम्ब्रे ने कहा, "पहला कदम आर्थिक मजबूती बनाने की कोशिश करना है। असल में हम पैसिफिक आइलैंड्स के साथ मिलकर ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे हम इन देशों में ज्यादा अमेरिकी या दूसरे पश्चिमी सहयोगी निवेश ला सकें।"

अमेरिकी समोआ क्षेत्र की कांग्रेसी महिला औमुआ अमाता कोलमैन रेडवेगन ने कहा कि पैसिफिक आइलैंड देश अमेरिका और हिंद-प्रशांत के बीच हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और बढ़ते कर्ज के जरिए चीन के बढ़ते असर का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने फिजी, टोंगा, सोलोमन आइलैंड्स और वानुअतु में चीन की बढ़ती मौजूदगी की ओर इशारा किया और पूछा कि वाशिंगटन बीजिंग पर आइलैंड्स की निर्भरता कम करने में मदद के लिए क्या कर रहा है।

डीसोम्ब्रे ने कहा कि एक बड़ी पहल में सुरक्षित संचार ढांचे को बढ़ाना शामिल था।

उन्होंने कहा, "हम अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और संचार में मदद के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मदद भी दे रहे हैं, जिसमें समुद्र तल के नीचे केबल इसका एक बड़ा उदाहरण है।"

उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि पैसिफिक देश सुरक्षित समुद्र तल के नीचे कम्युनिकेशन लिंक से जुड़े रहें, जो अमेरिका के दुश्मनों पर निर्भर न हों।

उन्होंने कहा कि एक और प्राथमिकता पूरे इलाके में उच्चस्तरीय अमेरिकी जुड़ाव को बढ़ाना है। डीसोम्ब्रे ने कहा, "आखिरकार, हम एक पैसिफिक देश हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें पता हो कि हम पैसिफिक का हिस्सा हैं।"

उन्होंने सोलोमन आइलैंड्स में हो रहे राजनीतिक विकास का जिक्र करते हुए कहा कि देश की नई नेतृत्व बीजिंग के साथ अपने संबंधों को फिर से देख रही है और पारंपरिक सुरक्षा साझेदारों के साथ काम करना चाह रही है।

गुआम के कांग्रेसी जेम्स मोयलान ने पैसिफिक आइलैंड देशों को समर्थन करने और गैर-कानूनी मछली पकड़ने, ड्रग तस्करी और दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में अमेरिकी कोस्ट गार्ड की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया।

डीसोम्ब्रे ने कहा, "मेरी समझ से हम गुआम में दो से चार कोस्ट गार्ड कटर की तरफ जा रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया में कोस्ट गार्ड ऑपरेशन्स को बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है और हाल ही में फिलीपींस में सुबिक बे में और कटर तैनात किए हैं।

डीसोम्ब्रे ने कहा कि पैसिफिक आइलैंड देशों के साथ शिप-राइडर एग्रीमेंट्स लोकल अथॉरिटीज को उनके एक्सक्लूसिव आर्थिक क्षेत्र में गैर-कानूनी मछली पकड़ने और नारकोटिक्स की तस्करी के खिलाफ पुलिसिंग करने में मदद करने का एक जरूरी टूल बन गए हैं। उन्होंने गुआम की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा, "गुआम पैसिफिक का एक जरूरी गेटवे है। हम एक पैसिफिक देश हैं और गुआम हमारे पैसिफिक देश का हिस्सा है।"

पैसिफिक आइलैंड्स अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद में एक तेजी से जरूरी क्षेत्र बन गए हैं। बीजिंग ने हाल के सालों में इस इलाके में अपनी डिप्लोमैटिक मौजूदगी, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और सुरक्षा एंगेजमेंट बढ़ाया है, जिससे वाशिंगटन और उसके साथी देश अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मोटिवेट हुए हैं।

अमेरिका ने पैसिफिक आइलैंड की सरकारों के साथ साझेदारी मजबूत करके, समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाकर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके और एक फ्री और खुले हिंद-प्रशांत को मजबूत करने के लिए अपनी सैन्य और कोस्ट गार्ड की मौजूदगी बढ़ाकर जवाब दिया है।

--आईएएनएस

केके/पीएम