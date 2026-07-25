चीन की डिजिटल इंडस्ट्री का राजस्व वर्ष 2025 तक 396 खरब युआन पहुंचा

बीजिंग, 25 जुलाई (आईएएनएस)। हाल ही में, चीन के राष्ट्रीय इंटरनेट सूचना कार्यालय ने 'राष्ट्रीय सूचनाकरण विकास रिपोर्ट (2025)' जारी की, जिसमें कहा गया कि वर्ष 2025 में, चीन के मुख्य डिजिटल अर्थव्यवस्था उद्योग का अतिरिक्त मूल्य सकल घरेलू उत्पाद के 10.5 प्रतिशत से ज्यादा था और डिजिटल उद्योग राजस्व 396 खरब युआन तक पहुंचा, जिसमें 2024 के मुकाबले 8.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

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चीन का निवासी डिजिटल उपभोग पैमाना 253 खरब युआन पहुंच गया, जिसमें 2024 की तुलना में 8.7 फीसदी का इजाफा हुआ। साथ ही चीन के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया है।

2025 के अंत तक, चीन में कुल 48 लाख 38 हजार 5जी बेस स्टेशन थे और दो-तिहाई प्रांत-स्तरीय शहर के गीगाबिट शहरी मानक को पूरा करते हैं। वहीं, 'इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6' (आईपीवी6) के एक्टिव यूजर्स की संख्या 86.9 करोड़ तक पहुंच गई है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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