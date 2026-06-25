चीन की बिजली उत्पादन क्षमता 4 अरब किलोवाट के पार

बीजिंग, 25 जून (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन ने गुरुवार को बताया कि मई 2026 के अंत तक चीन की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 4.01 अरब किलोवाट पहुंच गई है। इस उपलब्धि के साथ चीन दुनिया में पहले स्थान पर बना हुआ है।

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चीन दक्षिणी विद्युत वितरण एवं नियंत्रण केंद्र के निदेशक तेंग वेइसी ने कहा कि 4 अरब किलोवाट का आंकड़ा ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उनके अनुसार, यह क्षमता अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत, जापान और रूस की कुल स्थापित बिजली क्षमता से भी अधिक है, जो वैश्विक विद्युत क्षेत्र में चीन की अग्रणी स्थिति को दर्शाती है।

बिजली उत्पादन क्षमता के ढांचे में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चीन के हरित ऊर्जा परिवर्तन ने उल्लेखनीय प्रगति की है और गैर-जीवाश्म ऊर्जा अब नई स्थापित क्षमता का प्रमुख स्रोत बन चुकी है। वर्ष 2010 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता का हिस्सा 61 प्रतिशत था, जो मई 2026 तक घटकर 32 प्रतिशत रह गया। वहीं, गैर-जीवाश्म ऊर्जा की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से बढ़कर 62 प्रतिशत और नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत से बढ़कर 61 प्रतिशत हो गई है।

बड़े पैमाने पर उपलब्ध और कम लागत वाली हरित बिजली ने औद्योगिक उन्नयन, लोगों की बिजली जरूरतों की पूर्ति और उभरते उद्योगों के विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया है।

चीन विद्युत उद्योग संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष यांग खुन ने कहा कि 4 अरब किलोवाट का आंकड़ा केवल बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह चीन की ऊर्जा सुरक्षा, हरित एवं निम्न-कार्बन विकास तथा तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में हुई प्रगति का भी स्पष्ट प्रमाण है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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