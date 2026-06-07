चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम: सहयोग, विज्ञान और साझा भविष्य की ओर बढ़ता कदम

बीजिंग, 7 जून (आईएएनएस)। चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम आज केवल तकनीकी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वैज्ञानिक साझेदारी और साझा विकास की नई कहानी भी बनता जा रहा है। हाल के वर्षों में चीन ने अपने अंतरिक्ष अभियानों को अधिक समावेशी और वैश्विक स्वरूप देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

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चीन के थ्येनगोंग स्पेस स्टेशन पर लगातार नए मिशनों और अंतरिक्ष यात्रियों की मौजूदगी इस प्रगति को दर्शाती है। हाल ही में शनचो-23 मिशन के लॉन्च और नए क्रू के स्वागत ने एक बार फिर चीन की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं को दुनिया के सामने रखा। इस मिशन की विशेष बात यह रही कि इसमें हांगकांग से पहली बार एक पेलोड स्पेशलिस्ट को शामिल किया गया, जिसे चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम में व्यापक भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब केवल मुख्यभूमि चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के अलग-अलग क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों को भी अवसर प्रदान कर रहा है। इससे अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ रही है और वैज्ञानिक अनुसंधान को नई ऊर्जा मिल रही है।

चीन ने हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी लगातार बढ़ावा दिया है। कई देशों के वैज्ञानिक प्रयोग थ्येनगोंग स्पेस स्टेशन पर स्थापित किए जा चुके हैं। यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों के साथ चीन की साझेदारी विभिन्न अंतरिक्ष परियोजनाओं में दिखाई दे रही है।

चीन और रूस द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन परियोजना को भी वैश्विक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इसके अलावा, चीन यूरोपीय देशों के साथ वैज्ञानिक उपग्रह परियोजनाओं तथा लैटिन अमेरिकी देशों के साथ पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रह कार्यक्रमों में भी सहयोग कर रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रभाव केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहता। इसके माध्यम से विकसित तकनीकों का उपयोग संचार, मौसम पूर्वानुमान, पर्यावरण संरक्षण, निर्माण तकनीक और दैनिक जीवन से जुड़ी कई अन्य सुविधाओं में भी किया जाता है।

भविष्य में चंद्रमा पर निर्माण तकनीक, गहरे अंतरिक्ष संचार प्रणाली और नई पीढ़ी की ऊर्जा तकनीकों जैसे क्षेत्रों में भी अंतरिक्ष अनुसंधान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

चीन लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अंतरिक्ष मानवता की साझा संपत्ति है और इसका विकास प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग के आधार पर होना चाहिए। इसी सोच के साथ चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को दुनिया के लिए अधिक खुला और सहभागी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान केवल कुछ शक्तिशाली देशों तक सीमित क्षेत्र नहीं रहेगा, बल्कि यह वैश्विक सहयोग और साझा वैज्ञानिक प्रगति का महत्वपूर्ण मंच बन सकता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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