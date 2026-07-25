चीन: चक्रवात 'नौल' के खतरे के बीच ग्वांगडोंग में 3.4 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

ग्वांगझोउ, 25 जुलाई (आईएएनएस)। चीन के दक्षिणी प्रांत ग्वांगडोंग में चक्रवात 'नौल' के तट से टकराने से पहले एहतियातन 3.4 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रांतीय बाढ़, सूखा और चक्रवात नियंत्रण प्राधिकरण ने शनिवार को यह जानकारी दी।

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अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष का 12वां चक्रवात 'नौल' शनिवार शाम से रविवार सुबह के बीच ग्वांगडोंग के शेनझेन और हुईलाई के बीच तट से टकरा सकता है। इसके चक्रवात से लेकर भीषण चक्रवात श्रेणी तक की तीव्रता के साथ पहुंचने की आशंका है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चीन के राज्य बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा राहत मुख्यालय ने ग्वांगडोंग के लिए बाढ़ और चक्रवात संबंधी आपात प्रतिक्रिया को लेवल-III तक बढ़ा दिया है।

शनिवार शाम चार बजे तक ग्वांगडोंग के 19 शहरों और 135 काउंटी स्तर के क्षेत्रों में तेज हवाओं और बाढ़ को लेकर आपात प्रतिक्रिया लागू कर दी गई थी। इनमें शानवेई, हुईझोउ और 10 काउंटी क्षेत्रों ने सर्वोच्च स्तर की आपात प्रतिक्रिया लागू की, जबकि 12 शहरों में पूर्ण या आंशिक रूप से गतिविधियां बंद करने के आदेश जारी किए गए।

समुद्री सुरक्षा के तहत तटीय क्षेत्रों में मौजूद 5,109 नौकाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा 418 अन्य जहाजों को पश्चिमी ग्वांगडोंग, हैनान प्रांत और उत्तरी फुजियान के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षित शरण लेने के निर्देश दिए गए हैं।

इस बीच, चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने फुजियान, जियांगशी, हेनान, हुबेई, हुनान, ग्वांगडोंग और गुआंग्शी समेत सात प्रांत स्तरीय क्षेत्रों में लेवल-IV बाढ़ आपात प्रतिक्रिया लागू कर दी है।

चीन में बाढ़ आपात प्रतिक्रिया की चार-स्तरीय प्रणाली है, जिसमें लेवल-I सबसे गंभीर माना जाता है।

मंत्रालय के अनुसार, इन क्षेत्रों से होकर बहने वाली पर्ल (मोती), यांग्त्ज़ी और हुआईहे जैसी प्रमुख नदियों में बाढ़ का खतरा अधिक है। स्थानीय जल संसाधन विभागों को मौसम की लगातार निगरानी रखने, समय पर चेतावनी जारी करने और बाढ़ नियंत्रण ढांचे का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने जियांगशी और हुनान में भू-वैज्ञानिक आपदाओं को लेकर लेवल-IV आपात प्रतिक्रिया लागू कर दी है, जबकि ग्वांगडोंग और फुजियान में पहले से लागू इसी स्तर की आपात प्रतिक्रिया को जारी रखा गया है।

--आईएएनएस

डीएससी