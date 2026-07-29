चीनी अनुसंधान संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में शामिल कराने पर वाणिज्य मंत्रालय की प्रतिक्रिया

बीजिंग, 29 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ चीनी अनुसंधान संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में शामिल कराने पर संवाददाता के सवाल के जवाब में बताया कि चीन इस पर जबरदस्त असंतोष व्यक्त करता है और इसका डटकर विरोध करता है।

Read More

ध्यान रहे कि 23 जुलाई को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने तथाकथित संदिग्ध गतिविधियों में शामिल विदेशी रिसर्च संस्थानों की अपनी लिस्ट (1,286 लिस्ट) को अपडेट किया और इसमें कुछ चीनी रिसर्च संस्थानों को भी शामिल किया।

इस बारे में प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को लगातार बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है और जानबूझ कर भेदभावपूर्ण बाधा खड़ी कर वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग का राजनीतिकरण, हथियारीकरण और यंत्रीकरण करता है, जो चीन अमेरिका वैज्ञानिक व तकनीकी आदान-प्रदान व सहयोग बाधित करता है और वैश्विक नवाचार व सहयोग के आम रुझान के विरुद्ध है।

प्रवक्ता ने कहा कि चीन अमेरिका द्वारा चीनी अनुसंधान संस्थाओं पर कलंक लगाना बंद कर यथाशीघ्र ही गलत कार्रवाई ठीक करने और चीनी अनुसंधान संस्थाओं के लिए निष्पक्ष, न्यायप्रद और गैर भेदभावपूर्ण बर्ताव प्रदान करने का अनुरोध करता है। चीन जरूरी कदम उठाकर चीनी अनुसंधान संस्थाओं के युक्तियुक्त और वैधिक हितों की सुरक्षा करेगा ताकि सामान्य वैज्ञानिक व तकनीकी आदान-प्रदान व सहयोग को सुनिश्चित किया जाए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/