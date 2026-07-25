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'चीन-अमेरिका युवा भविष्य पर चर्चा' कार्यक्रम संपन्न

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 25, 2026, 03:12 PM
'चीन-अमेरिका युवा भविष्य पर चर्चा' कार्यक्रम संपन्न

बीजिंग, 25 जुलाई (आईएएनएस)। "2026 चीन-अमेरिका युवा भविष्य पर चर्चा" कार्यक्रम 3 जुलाई को अमेरिका के वाशिंगटन में शुरू हुआ और 23 जुलाई को चीन की राजधानी पेइचिंग में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

23 जुलाई की दोपहर को पेइचिंग में "चीन-अमेरिका युवा भविष्य पर चर्चा" कार्यक्रम संपन्न हुआ। चीन और अमेरिका के 20 से ज्यादा विश्वविद्यालयी छात्रों ने दोनों देशों में अलग-अलग जगहों पर की गई अपनी समर रिसर्च और फील्ड ट्रिप से मिली जानकारियों का आपस में आदान-प्रदान किया।

दोनों देशों के युवाओं ने वॉशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषयक मंच और राजनयिक सिमुलेशन गतिविधि में हिस्सा लिया, साथ ही मोंटाना में पर्यावरण संरक्षण और मूल निवासियों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल की।

दूसरे चरण में, दोनों देशों के युवा चीन में पहुंचे और जिन्होंने चीन के युन्नान प्रांत के खुनमिंग और ताली शहरों का दौरा किया। वहां उन्होंने स्थानीय खेती-बाड़ी को देखा, पारंपरिक चाय संस्कृति का अनुभव किया और ऐतिहासिक व प्राचीन गांवों का भ्रमण किया। आखिर में वे पेइचिंग पहुंचे। तीन हफ्तों की फील्ड विजिट और लगातार साथ रहने के दौरान, ग्रुप के सदस्यों के बीच गहरी दोस्ती हो गई।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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