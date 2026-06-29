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चीनी आपूर्ति श्रृंखला भविष्य से जुड़ने वाली श्रृंखला कैसे बनी？

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 29, 2026, 03:51 PM
चीनी आपूर्ति श्रृंखला भविष्य से जुड़ने वाली श्रृंखला कैसे बनी？

बीजिंग, 29 जून (आईएएनएस)। चौथा चीन अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन एक्सपो हाल ही में पेइचिंग में आयोजित हुआ। इस एक्सपो पर एआई एक सबसे चमकदार बिंदु है। विश्व की उच्च स्तरीय कंपनियों ने यहां अपनी-अपनी उपलब्धियां दिखाईं। यह एक्सपो विदेशी कंपनियों के लिए चीनी निर्माण श्रृंखला में प्रवेश करने का अहम मंच माना जाता है।

अमेरिकी ‘न्यूएग’ ग्रुप के वैश्विक सीईओ त्सो क्वोछिंग ने सीएमजी के संवाददाता को बताया कि इस एक्सपो में एआई के संसाधन एक ही भवन में एकत्र हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हम इन संसाधानों का प्रयोग कर कई उद्यमों के साथ सहयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा मंच अधिक समृद्ध होगा।

अमेरिकी प्रॉक्टर एंड गैंबल के वृहद चीन क्षेत्र के सप्लाई चेन बोर्ड अध्यक्ष यांग युएं ने बताया कि चीन स्वचालन और एआई प्रयोग में अग्रसर है। भविष्य में हम एआई और स्वचालन पर अधिक ध्यान देंगे ताकि हमारे सप्लाई चेन का स्तर उन्नत किया जाए।

अमेरिकी मेडट्रॉनिक, इंक. के वैश्विक उपाध्यक्ष कु युश्याओ ने सीएमजी को बताया कि जब आप चाहते हैं कि चीनी सप्लाई चेन उत्पादन क्षमता बढ़ाएं, तो वह जल्दी में उत्पादन क्षमता उन्नत कर सकेगा। जब आप चाहते हैं कि वह गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण करें, तो वह गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण करेगा। वह सबसे किफायती है।

अमेरिकी इंटेल के चीनी क्षेत्र के बोर्ड अध्यक्ष वांग चीत्सुन ने बताया कि अब हम चीन में 15,000 से अधिक उद्यमों के साथ घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं। हम स्थानीय उद्यमों के साथ श्रेष्ठ कंप्यूटिंग तकनीक और उपयोग दृश्यों को घनिष्ठ रूप से जोड़ते हैं और उत्पादक शक्ति और उन्नत कर रहे हैं।

इस एक्सपो में भाग लेने वाले कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों ने सीएमजी के संवाददाता को बताया कि चीनी सप्लाई चेन भविष्य जुड़ने के लिए एक मजबूत विकल्प है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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