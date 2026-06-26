ब्राजील वेनेजुएला की मदद के लिए आया आगे, राष्ट्रपति लूला बोले-राहत कार्यों के विकास की होगी निगरानी

ब्रासीलिया, 26 जून (आईएएनएस)। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने बुधवार को आए दो जोरदार भूकंपों के बाद, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ फोन पर बात करने के बाद, भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में एक सर्च और रेस्क्यू टीम भेजने का वादा किया।

Read More

राष्ट्रपति लूला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैंने आज वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से फोन पर बात की, ताकि बुधवार के भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला के लोगों के साथ ब्राजील सरकार की एकजुटता दिखाई जा सके और पड़ोसी देश को मदद देने का सबसे अच्छा तरीका तय किया जा सके।"

राष्ट्रपति लूला ने कहा कि ब्राजीलियाई एयर फोर्स का केसी-390 एयरक्राफ्ट शुक्रवार को ग्वारूलहोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होगा, जिसमें 36 फायरफाइटर्स, चार नेशनल सिविल डिफेंस टेक्नीशियन और नेशनल टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी के चार स्पेशलिस्ट की टीम होगी।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, यह एयरक्राफ्ट गिरी हुई इमारतों के मलबे में फंसे पीड़ितों के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए नौ टन का सामान भी ले जाएगा।

उन्होंने कहा कि शनिवार को मदद का काम जारी रहेगा और दूसरी फ्लाइट में फील्ड हॉस्पिटल बनाने के लिए सामान, 100 सोलर-पावर्ड वॉटर प्यूरीफायर, दवाएं और सर्जरी के लिए मेडिकल सप्लाई ले जाई जाएगी।

उन्होंने कहा, "हम पीड़ितों के लिए राहत के कामों के विकास पर नजर रखते रहेंगे ताकि अपने वेनेजुएला के भाइयों और बहनों को हर जरूरी मदद दे सकें।"

इस बीच, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बुधवार को देश के उत्तरी इलाकों में आए दो भयानक भूकंपों के बाद बचाव और फिर से बनाने के कामों के लिए तीन खास कदम उठाए हैं।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए निजी कंपनियों को मलबा हटाने वाले भारी उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विशेष राहत कोष बनाने और प्रभावित कारोबारियों के लिए विशेष ऋण सुविधा शुरू करने का भी आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कदम देश में कई दशकों बाद आए सबसे भीषण भूकंपों से निपटने के लिए उठाए गए हैं।

विदेश मंत्री इवान गिल ने गुरुवार को कहा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय सहायता के समन्वय के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय देशों सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों के कम से कम एक दर्जन देशों ने वेनेजुएला को हरसंभव सहायता देने की पेशकश की है।

--आईएएनएस

केके/पीएम